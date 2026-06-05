Вол Стрит: Акциите во технолошкиот сектор во минус

Фјучерсите (терминските договори) од индексот S&P 500 паднаа во четвртокот навечер, додека трговците го чекаа извештајот за работни места во мај.

Акциите на Lululemon Athletica паднаа за 11% по работното време во четвртокот, откако компанијата за спортска облека ги намали своите насоки за заработка и приходи за целата година, наведувајќи неповолни услови. Перспективите на компанијата за тековниот квартал, исто така, беа под очекувањата на аналитичарите.

За време на редовната сесија, индустрискиот просек Dow Jones порасна за 874,86 поени, или 1,73%, на ново рекордно затворање. S&P 500 порасна за 0,41%, додека Nasdaq Composite падна за 0,09%, оптоварен од излезот на технолошкиот сектор.

„Многумина од нас би сакале да го прошириме пазарот, и кога го велиме тоа, мислам дека веќе не станува збор за проширување од Магичните Седум туку за оддалечување од полукапитализирана опрема и хардвер“, рече Чарлс Кантор, виш портфолио менаџер во Neuberger Wealth, во емисијата „Closing Bell: Overtime“ на CNBC во четвртокот попладне. „Денес имавте малку од тоа, но побарувачката за работи поврзани со изградба на компјутерски и центри за податоци од сега до 2030 година е силна.“

Инвеститорите сега со нетрпение го очекуваат мајскиот извештај за неземјоделските плати, кој треба да биде објавен во петок наутро во 8:30 часот по источно време.

Економистите анкетирани од Дау Џонс очекуваат најновите податоци да покажат дека минатиот месец се создадени само 80.000 работни места, што е намалување од просекот од 150.000 во претходните два месеци. Консензусот, исто така, бара стапката на невработеност да остане стабилна од април на 4,3%.

Во четврток, претседателот Доналд Трамп рече дека би му било „чест“ да се сретне со ајатолахот Моџтаб Хамнеи, врховниот лидер на Иран, „доколку се постигне договор“. Војната меѓу САД и Иран трае веќе четири месеци, а конфликтот меѓу двете нации е во кревок прекин на огнот.