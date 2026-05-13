Германија откри вирус на хепатит А во смрзнато овошје од Србија

Германија го откри вирусот на хепатитис А во замрзната мешавина од бобинки од Србија, објави Европскиот систем за брзо предупредување и известување за храна (РАСФФ). Овој вирус предизвикува вирусен хепатитис тип А, односно заразен хепатитис тип А.

За време на официјалната контрола на пазарот, во примерок земен на 20 април, Германија пронајде патогени микроорганизми – вирусот на хепатитис А во замрзната мешавина од бобинки од Србија.

Здравствениот ризик се смета за сериозен, а производот е повлечен од потрошувачите.

Ова не е прв пат вирусот на хепатитис А да биде пронајден во замрзнато овошје од Србија.

Според податоците на РАСФФ, истото се случило и на 10 јули 2025 година, кога Германија повторно го пронајде истиот вирус во замрзнати бобинки од Србија, како и во август 2022 година, кога вирусот на хепатитис А беше пронајден во производ – замрзнато овошје од Белгија, но Србија е наведена како една од четирите земји на потекло на овошјето.

Што е вирусот на хепатитис А?

Вирусниот хепатитис А е заразна жолтица тип А.

Резервоар на инфекција – лице како пациент со типична или атипична клиничка слика. Предизвикувачкиот агенс се наоѓа во столицата, крвта и жолчката, а поретко во урината на пациентите.

Главен пат на пренос е директен контакт, кој се постигнува преку раце контаминирани со фекалии што го содржат вирусот на хепатитис А. Исто така, инфекцијата се пренесува преку индиректен контакт со контаминирани предмети за лична или општа употреба.

Контактниот пренос најчесто се забележува во семејства, предучилишни и училишни установи и во установи за ментално ретардирани лица.

Влезната точка е мукозната мембрана на дигестивниот тракт.

Заразниот хепатитис А е релативно лесна акутна заразна болест со добра прогноза, ретки компликации и низок морталитет (помалку од еден смртен случај на 1.000 пациенти со манифестирана жолтица, особено во категоријата деца под пет години и лица над 50 години).