Вучиќ за депортираните: Некој во моето опкружување донел многу лоша политичка проценка

Српскиот претседател Александар Вучиќ, одговарајќи на прашањето на Н1 дали безбедносните служби на Србија ги проверувале лицата што вчера беа депортирани од Црна Гора, рече дека тие не се криминалци и дека проблемот можел полесно да се реши ако некој му рекол да се „отараси од тие момци“ кои, како што вели, биле таму за да му биде убаво.

„Денес би постапил сосема поинаку, би дошол тука и би им рекол дека им се извинувам на нашите домаќини за глупостите што некој ги направил. Некои од моите соработници сакаа да покажат дека сме способни да се бориме, бидејќи знаеја дека ќе закачат транспаренти и ќе пишуваат графити, дека ќе закачат и убав транспарент. Како што видовте, немаа оружје, немаа ништо грдо, навредливо против никого, не најдоа палка, боксер или нешто слично. Тие приказни за дестабилизација беа сосема бесмислени. Можеше да се реши на тој начин, секој можеше да ме повика, секој можеше да ми каже: ‘Ајде да го решиме, Александар, тргнете ги тие луѓе’. Дојдоа тука за да обезбедат подобра средина во која би бил среќен, но никој не ме праша бидејќи воопшто не ми треба таква средина, не сакам сите да ми се умилкуваат“, им рече Вучиќ на новинарите.

Тој додаде дека од 84 лица, петмина биле оние што поминале низ криминални досиеја.

„Само морам да ви кажам дека е помалку од просекот во кој било воз, кој било автобус, кој било авион. Само имајте го тоа на ум. Тоа е озлогласена лага дека станува збор за некакви криминалци, за активисти кои требало да донесат, да закачат некои транспаренти, некои чуда“, рече тој.

Тој исто така објасни дека тој е оној кој ќе „ја плати политичката цена ниту виновен ниту должен“, но не поради однесувањето на „тие момци“, туку затоа што некој од неговата околина направил многу лоша политичка проценка.

Вучиќ потоа рече дека во овој случај имало злоупотреба на лични податоци и изјави дека депортираните активисти на СНС се невини затоа што никој не ги притворил.

Вучиќ им рече на новинарите дека 2.000 црногорски граѓани учествувале во протестите на 15 март 2025 година и дека српските институции не ги депортирале.

„Тие учествуваа во демонстрациите што беа за уривање на уставниот поредок на Република Србија. Овие луѓе не учествуваа во ништо. Апсолутно во ништо“, рече Вучиќ.

На прашањето на еден новинар дали ќе поднесе оставка ако Црна Гора влезе во ЕУ пред Србија, Вучиќ одговори дека за него е „остварување на сите соништа Србија да оди напред“.

„Зошто да поднесам оставка? Дали треба да поднесам оставка затоа што сме подобри и поуспешни? Дали кинескиот премиер ќе поднесе оставка, или кинескиот претседател ќе поднесе оставка затоа што не е членка на ЕУ? Целиот свет го престигна. Па, претпоставувам дека се натпреварувате во која земја ќе живеете подобро. Каде ќе бидат повисоки платите, каде ќе бидат повисоки. Нема, јас ќе ѝ честитам на Црна Гора“, рече Вучиќ.