Словенечкиот парламент ја изгласа новата влада предводена од Јанша

Пратениците во словенечкиот парламент денеска ја изгласаа новата, 16-та Влада на Словенија и Јанез Јанша за нов премиер.

„За“ гласаа 49 пратеници од десничарската Словенечка демократска партија, како и коалициските партнери од Нова Словенија, Словенечка народна партија, Фокус, Демократи, како и пратеници од Движењето Ресница, кое ќе ја поддржи малцинската владата .

Словенечка народна партија во новата влада има седум министри, Демократите добија три министерски места, а другите пет ресори му припаднаа на Нова Словенија и на Фокус.

Јанша е роден на 17 септември 1958 година, а првпат беше премиер 2004 до 2008 година. Вториот премиерски мандат го извршуваше од 10 февруари 2012 до 20 март 2013 година, а третиот од 2020 до 2022 година.

На изборите одржани на 22 март, Словенечка народна партија освои 28 мандати, еден помалку од левичарско-либералното Движење за слобода, на претходниот премиер Роберт Голоб.