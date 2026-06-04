Русија остро реагира на првата заедничка воена вежба на Србија со НАТО

Русија денеска го обвини НАТО дека „се завиткал околу Србија како змија“, опишувајќи ја заедничката воена вежба што се одржува таму како обид за потчинување на земјата. Москва тврди дека алијансата сака да ја преземе контролата врз Балканот и да ја одвои Србија од Русија.

Станува збор за годишната вежба „Платинумски волк“, која започна на 1 јуни со поддршка на Европската команда на САД. Според Србија, целта на вежбата е размена на најдобри практики и „подобрување на способностите и меѓусебното разбирање“ на земјите учеснички, вклучувајќи осум членки на НАТО.

Коментирајќи ја вежбата, портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, употреби живописна споредба. „Како змија, се завиткал околу Србија во љубовна спирала“, изјави Захарова за новинарите.

Русија и Србија традиционално негуваат блиски односи, кои имаат и историска димензија. Во 1999 година, за време на војната во Косово, Србија беше цел на бомбардирањето на НАТО, што останува важен дел од колективната меморија денес.