Во Тиват денеска Самит ЕУ – Западен Балкан, проширувањето на Унијата во фокусот

05/06/2026 07:28

Во Тиват денеска ќе се одржи Самитот ЕУ – Западен Балкан под мотото „Заеднички просперитет и стабилност на Европската Унија и Западен Балкан“, а главна тема ќе биде проширувањето на Унијата.

Со собирот ќе претседава претседателот на Советот на ЕУ, Антонио Кошта, кој претходно ги посети земјите од регионот, додека домаќин е претседателот на Црна Гора, Јаков Милатовиќ. На Самитот ќе присуствуваат и претседателката на Европската комисија, Урсула вон дер Лајен, високата претставничка на ЕУ за надворешна и безбедносна политика, Каја Калас и претседателката на Европскиот Парламент, Роберта Метсола.

Според најавите, лидерите на земјите од Западен Балкан и Европската Унија ќе разговараат за проширувањето и Планот за раст, при што ЕУ се очекува повторно да ја потврди својата целосна и недвосмислена поддршка за европската перспектива на регионот.

Една од темите ќе биде и справувањето со заедничките предизвици и зајакнувањето на безбедноста и отпорноста во услови на се посложена геополитичка ситуација, како и унапредувањето на соработката во надворешната, безбедносната и одбранбената политика.

Самитот е дел од спроведувањето на Стратешката агенда на Европскиот совет за периодот 2024-2029 година. Самитите ЕУ – Западен Балкан се одржуваат од 2018 година, а последниот беше одржан минатата година во Брисел.

Поврзани содржини

Шест од десет Грци бараат политичка промена, седум од десет сметаат дека земјата оди во погрешна насока
При зголемен сообраќај, системот ЕЕС во Грција може привремено да функционира без земање биометриски податоци
Вучиќ за депортираните: Некој во моето опкружување донел многу лоша политичка проценка
Словенечкиот парламент ја изгласа новата влада предводена од Јанша
Претседателот на Фенербахче осуден на казна затвор од две и пол години
Русија остро реагира на првата заедничка воена вежба на Србија со НАТО
Каја Калас ја откажа посетата на Црна Гора пред самитот ЕУ-Западен Балкан, Макрон пристигна
Мицотакис во Софија: Бугарија и Грција станаа стратешки партнери

Најчитани