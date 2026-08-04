Во национален парк на Крит убиле заштитено животно, го испекле и го изеле

Грчките власти истражуваат сериозни обвинувања дека работници во приватна компанија во Националниот парк Самарија на Крит убиле заштитена кри-кри дива коза, ја испекле и ја изеле за време на градежните работи во заштитеното подрачје.

Грчките власти истражуваат по дојава дека работници во приватна компанија наводно убиле заштитена критска дива коза, ја испекле на ражен, а потоа ја изеле за време на градежните работи во Националниот парк Самарија на Крит.

Според грчките медиуми, повикувајќи се на локалниот весник Ханиотика Неа, Државното обвинителство на Ханија наредило истрага поради сомневања дека инцидентот се случил за време на санирањето на штетите и реконструкцијата на инфраструктурата во Самаријанската клисура.

Според непотврдени информации, членовите на работниот тим наводно фатиле и убиле кри-кри, ендемски вид дива коза која е под строга заштита, додека престојувала во заштитеното подрачје. Потоа, наводно, животното било испечено на отворен оган и консумирано во границите на националниот парк.

Случајот го истражува Управата за шумарство во Ханија, чии претставници потврдија дека ги проверуваат сите околности на извештајот. Сепак, тие нагласуваат дека сè уште не е утврдено дали инцидентот навистина се случил и дека, поради тековната истрага, не можат да дадат детали за евентуално одговорните лица.

Истрагата не е фокусирана само на наводното убиство на заштитено животно. Надлежните органи истражуваат и дали во националниот парк е нелегално запален отворен оган, што, предупредуваат локалните медиуми, би претставувало сериозна закана за природата, особено во период на зголемен ризик од шумски пожари.