Нуклеарната централа Козлодуј во Бугарија е стабилна и покрај сушата на Дунав

Додека регионот се справува со последиците од рекордно ниските нивоа на водата во Дунав и продолжениот топлотен бран, од Бугарија доаѓаат смирувачки вести: два блока на нуклеарната централа Козлодуј продолжуваат да работат без прекин.

Според бугарското Министерство за енергетика, двата активни блока стабилно снабдуваат електрична енергија со мрежата. Експертските проценки покажуваат дека, дури и ако нивото на реката продолжи да опаѓа со сегашното темпо, нема да има потреба од намалување на производствениот капацитет во следните три недели. Бугарските власти потврдија дека се во постојан контакт со надлежните институции во Србија и Романија за координирање и следење на состојбата на речната рута.

Оваа стабилност на Бугарија доаѓа во време кога соседните оператори на Дунав беа принудени да преземат радикални чекори:

Поради критичен пад на нивото на водата и прегревање на речната вода владата на Унгарија беше принудена драстично да ја намали енергијата и да ги прекине работите во нуклеарната централа Пакс, која инаку покрива над 40 проценти од домашното производство.

Романскиот оператор Нуклеарелектрика беше принуден целосно да го исклучи Блок 1 во нуклеарната централа Чернавода од мрежата. За да го покрие ненадејниот енергетски дефицит и да го ублажи скокот на цените на пазарот, Романија прогласи 30-дневна вонредна состојба и започна со итен увоз на електрична енергија од Украина (преку молдавската компанија Енергоком), користејќи ги вишоците што украинскиот систем ги продава преку паневропската мрежа ENTSO-E.

Во врска со настаните на Дунав, важно е да се нагласи еден клучен проблем тука, се разбира, не е безбедноста на самата технологија – нуклеарните централи се во состојба на контролирано исклучување и реагираат строго според процедурите за проектирање пред кој било параметар за ладење да ја загрози безбедноста на реакторот.

Сепак, вистински проблем се јавува за енергетскиот систем на овој дел од Европа. Кога, во средина на летна врвна потрошувачка (предизвикана од работата на клима уредите и сушата што истовремено го намалува производството во хидроелектраните како што е Ѓердап), гигавати енергија од базата од Пакс и Чернавода се губат од мрежата, регионалниот енергетски систем влегува во исклучително напната состојба. Притисокот автоматски се прелева на преостанатите стабилни извори – како бугарскиот Козлодуј – и ги турка земјите во скап итен увоз.

Случајот со Козлодуј покажува дека добрите услови за ладење и соодветното планирање го обезбедуваат потребниот воздушен простор за неколку недели, но регионалната зависност од хидрологијата на Дунав останува предупредување за сите идни нуклеарни инвестиции на Балканот, вклучително и оние во Србија. (BNR News / TVP World / WNN / DW…)