Нуклеарката Кршко најави можно исклучување поради еколошки ограничувања поврзани со реката Сава

Нуклеарната централа Кршко ги информираше надлежните институции дека се приближува кон ситуација во која, поради еколошки ограничувања поврзани со реката Сава, ќе биде потребно да се намали моќноста на реакторот и, во најлош случај, постепено да се затвори централата.

Нуклеарната централа Кршко (NEK) напиша на својата веб-страница дека продолжува да работи со полна моќност на реакторот, користејќи систем на ладилни кули за да се обезбеди почитување на еколошките ограничувања. Работата на централата е прилагодена на моменталните хидролошки услови на реката Сава, каде што протоците се ниски поради недостаток на врнежи.

Нуклеарката објаснува дека температурата на реката Сава во моментов е малку пониска отколку за време на најизразените топлотни бранови во последните недели, што има позитивен ефект врз условите за ладење.

„Кршко“ наведува дека на почетокот на јули нагласиле дека, во комбинацијата на ниски протоци на Сава и високи температури, централата користи систем на ладилни кули за дополнително ладење во третото коло за ладење.

„Поради зголемената сопствена потрошувачка на електрична енергија за работа на ладилните кули и намалувањето на термодинамичката ефикасност на секундарното коло, кое зависи од температурата на водата за ладење на третото коло, ефикасноста и излезната моќност на електраната се намалуваат, а со тоа и количината на произведена електрична енергија“, објаснија тие.

Во својата работа, „Кршко“ мора да ги земе предвид еколошките ограничувања поврзани со загревањето на реката Сава. Просечната дневна температура на Сава на точката на целосно мешање во поддолината на хидроелектраната Брежице не смее да надмине 28 степени Целзиусови, а просечното дневно зголемување на температурата на водата во реката не смее да надмине три степени Целзиусови. Според моменталните податоци на ‘Кршко’, температурата на реката Сава таму е 24,6 °C, а моменталното зголемување на температурата на водата е 2,6 °C.

Претседателот на Управниот одбор на „Кршко“, Горазд Фајфер, за Радио Словенија изјави дека „може да се случи електраната да произведува помалку енергија, последното, најлошо сценарио е исклучување на електраната од мрежата“.

Според него, исклучувањето може да се случи во рок од една недела под овие услови.

„Ако нема подобрувања, и тоа може да се случи“, рече тој, додавајќи дека реката Сава се затоплува за половина степен Целзиус секој ден. „Температурата на реката Сава што нè достигнува е веќе толку висока што во основа повеќе не е корисна за нашиот бизнис, во спротивно би го прекршиле договорот за заштита на животната средина“, рече тој.

Според него, тие успеале да ја почитуваат максималната дозволена температура од 28 °C на мерната станица на хидроелектраната Брежице, и покрај тврдењата на екологистите за спротивното.

Фајфер, исто така, рече во Одмеви дека исклучувањето на „Кршко“ ќе биде постепено, во зависност од состојбата на Сава, а вкупниот период до целосното исклучување ќе трае една недела. Рестартирањето со полна моќност би траело еден или два дена, додаде тој.

Тој исто така нагласи дека нема ништо лошо со електраната и дека им е потребен само добар проток на Сава и пониска температура на реката. „Но, како што предвидуваат метеоролозите, не гледаме можност реката Сава значително да го промени својот образец на проток и температура најмалку 14 дена“, предупреди тој.

Затворањето на нуклеарната централа значи прекин на приближно 700 мегават-часови работа дневно. Сепак, како што известува новинарката на Радио Словенија, Сузана Вахтариќ, владата може да одлучува и за вонредни ситуации и да обезбеди дека операциите ќе продолжат додека Сава се затоплува повеќе од дозволеното.