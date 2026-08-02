Поради топлотниот бран во Србија се троши струја како во зима, а се произведува трипати помалку

Министерката за рударство и енергетика на Србија, Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ, денеска изјави дека нискиот водостој на Дунав предизвикува бројни проблеми во енергетскиот сектор, посочувајќи дека хидроелектраната „Ѓердап“ никогаш немала помало производство.

Според неа, во последните три месеци е забележано рекордно ниско производство на електрична енергија, при што „Ѓердап 1“ работи со 20 отсто, а „Ѓердап 2“ со 30 отсто од производствениот капацитет.

— Дотоците се најниски, односно изнесуваат 1.500 кубни метри во секунда. Последен пат ваква состојба имало во 2003 година, а пред тоа во 1985 година — изјави Ѓедовиќ Хандановиќ за РТС.

Таа рече дека сите вработени во енергетскиот сектор треба да бидат максимално посветени за да се надминат предизвиците предизвикани од високите температури.

— Многу е важно што пролетва беше завршена реконструкцијата на реверзибилната хидроелектрана „Бајина Башта“. Таа овозможува водата да се испумпува во периодите кога цените на струјата се ниски, односно во сончевите часови, а произведената енергија да се користи наутро и навечер, кога потрошувачката е најголема — рече Ѓедовиќ Хандановиќ.

Акумулациите во Србија се наполнети околу 75 отсто, а состојбата во „Костолац“ е стабилна.Во ТЕНТ нема проблеми со водата од Сава за ладење, но послабиот квалитет на јагленот се надоместува со увоз на покалоричен јаглен.

Поради тропскиот бран, дневната потрошувачка на струја достигнува 100 до 105 гигават-часови, речиси колку во најстудените зимски денови. Кај НИС, едномесечното продолжување на лиценцата овозможува нова набавка на сурова нафта, но трајното решение зависи од преговорите меѓу руските сопственици и МОЛ.