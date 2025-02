(Видео) Пожар во хотел во Лондон познат по престојот на Мадона, Кајли Миног и Том Круз…

Околу 100 луѓе се евакуирани од хотел во Лондон откако избувна пожар во приземјето на зградата.

Пожарот избувнал во хотелот и ресторанот „Chiltern Firehouse“, познат по тоа што го посетуваат познати личности како Мадона, Кајли Миног и Том Круз.

На местото на пожарот се испратени повеќе од 100 пожарникари и 20 противпожарни возила.

Around 100 people had to be evacuated after a fire broke out at the luxury Chiltern Firehouse in London, with 20 fire engines called to the blaze.

The hotel was due to host Netflix’s BAFTA Awards after-party but will likely require extensive repairs.https://t.co/J5t0ibyQyr pic.twitter.com/0dYkhc5QQQ

— Sky News (@SkyNews) February 14, 2025