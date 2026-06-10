Трамп: Иран ќе ја плати цената

10/06/2026 17:15

Американскиот претседател Доналд Трамп во средата изјави дека на Иран му требало предолго време да преговара за мировен договор и дека сега ќе мора да „ја плати цената“.
„Иранската војска е целосен и апсолутен хаос“, рече претседателот во објава на Truth Social.

„Голем дел од неа, како нивната морнарица и воздухопловни сили, веќе не постои – тие се целосно поразени. Иран само зборува и не прави ништо.“

Цените на нафтата пораснаа, а фјучерсите на американските акции паднаа по коментарите на Трамп.

Фјучерсите на суровата нафта од Западен Тексас последен пат пораснаа за околу 1,4%, тргувајќи се со околу 89,37 долари за барел.

Коментарот дојде само еден ден откако Трамп изјави дека договор може да се постигне за „два или три дена“ и дека критичниот Ормуски теснец ќе се отвори „веднаш“ по таков договор.

Тензиите се зголемија на Блискиот Исток во вторникот. Американските сили започнаа напади врз Иран, за кои Централната команда на САД рече дека се „како одговор на вчерашното соборување на американскиот хеликоптер Апачи“.

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