Американскиот Конгрес одобри милијарди долари за борба против илегалната имиграција

Американскиот Конгрес синоќа одобри речиси 70 милијарди долари за финансирање на агенциите за спроведување на законите за имиграција, што се смета за голема победа на претседателот Доналд Трамп во неговите напори да ги продолжи своите цврсти имиграциски политики во остатокот од неговиот втор мандат.

Мерката, која беше поддржана од Републиканците, помина во Претставничкиот дом со тесно мнозинство од 214 наспроти 212 гласа откако претходно беше усвоена во Сенатот, и сега го чека потписот на Трамп, пренесе ДПА.

Предлог-законот обезбедува речиси 70 милијарди долари до 2029 година за Службата за имиграција и царина (ИЦЕ) и Агенцијата за царина и заштита на границите (CBP) – агенциите кои се наоѓаат во центарот на агендата на Трамп за депортација и гранична безбедност.

Демократите се спротивставија на оваа мерка, со аргумент дека дополнителното финансирање треба да биде поврзано со построг надзор над службениците за имиграција. Дебатата се интензивираше откако федерални агенти смртоносно застрелаа двајца американски државјани за време на операции во американската сојузна држава Минесота претходно оваа година.

Овој спор придонесе за поширок буџетски застој околу Одделот за внатрешна безбедност, кој ги надгледува ИЦЕ и CBP, и помогна да се предизвика делумна блокада на владата. Иако пратениците решија голем дел од спорот за финансирањето претходно оваа година, тие тогаш не успеаја да се договорат за дополнителни пари за двете агенции.

Републиканците на крајот го искористија процесот на усогласување на буџетот за да ја протуркаат мерката без поддршка од демократите.

Американската унија за граѓански слободи го критикуваше овој потег, велејќи дека Републиканците уште еднаш ги заобиколиле редовните законодавни процедури за да ја унапредат имиграциската агенда на Трамп.

Усвојувањето на законската регулатива претходно беше одложувано поради противењето на други елементи од политичката агенда на Трамп, вклучувајќи го и отпорот од страна на некои републиканци.