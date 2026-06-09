Фон дер Лајен: ЕУ во следните денови го отвора првиот преговарачки кластер со Молдавија и Украина

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денеска, на конференција во Брисел, изјави дека Молдавија и Украина во следните неколку дена ќе направат нов чекор во процесот на пристапување кон Европската Унија со отворањето на првиот преговарачки кластер.

Според Фон дер Лајен, оваа одлука ќе го означи преминот кон следната фаза од пристапниот процес и официјалниот почеток на преговорите по тематски поглавја.

Соопштението беше објавено во контекст на претставувањето на 21. пакет-санкции што ЕУ ги подготви против Русија, при што Фон дер Лајен се осврна на поддршката за Украина и на политиката за проширување на Унијата. Таа го истакна напредокот на реформите во Украина и ја потврди подготвеноста на Комисијата да продолжи со поддршката на патот кон евроинтеграцијата.

Молдавија поднесе барање за членство во ЕУ на 3 март 2022 година, а статусот на земја кандидатка го доби на 23 јуни истата година. По позитивните европски оценки, лидерите на ЕУ го одобрија отворањето на преговорите во декември 2023 година, кои официјално почнаа на 25 јуни 2024 година. Во септември 2025 година Молдавија го заврши билатералниот скрининг за усогласеност со европското право, а во средината на декември 2025 година почна технички дискусии за првите преговарачки поглавја, што молдавските власти го оценија како клучна фаза за идниот напредок.