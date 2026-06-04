Падна мал авион кај Пула во Хрватска, загинаа четворица

Четири лица загинаа во сериозна авионска несреќа што се случи денес околу 11:20 часот во областа Медулин во Хрватска. Во меѓувреме, беа објавени првите фотографии од местото на трагедијата, а познати се и детали за самиот авион и моментите пред падот.

Официјално е потврдено дека во малиот авион имало вкупно четири лица и дека, за жал, сите загинале.

Според очевидци, временските услови за летот биле добри, а пилотот се сметал за искусен. Новинарката на Нова ТВ ги објави драматичните сведоштва на мештаните кои биле сведоци на падот.

„Разговарав со очевидци кои го гледале пристигнувањето на авионот. Авионот летал убаво, хоризонтално, и во еден момент се спуштил спирално и удрил во земја. Не се слушнала експлозија, само тап удар“, рече таа.

Според неофицијални информации, станува збор за авион со германски регистарски таблички кој полетал од Австрија, а неговата крајна дестинација бил спортскиот аеродром во Медулин.

Се урна авион од типот „Бич Г36 Бонанза“. Станува збор за мал едномоторен клипен авион за општа авијација кој често се користи за приватни, деловни или туристички цели. Авионот има капацитет од шест седишта (пилот и до пет патници), мотор со моќност од околу 300 КС и брзина на крстарење од 320 км/ч.

Местото на несреќата во областа Кампанож (помеѓу Медулин и Каштијун) во моментов е целосно блокирано.

„Периметарот е затворен, нема пристап, нема опасност. Истрагата и понатамошните дејствија се во тек“, потврди Ивица Ројниќ, командант на Јавната противпожарна служба на Пула.

Хрватското противпожарно здружение објави дека седум пожарникари со три противпожарни возила, заедно со три екипи за итна медицинска помош и хеликоптерска медицинска служба, биле испратени на интервенција.

Подетални информации за причините за оваа страшна несреќа ќе бидат познати во раните вечерни часови, откако на местото на настанот ќе пристигнат истражителите на Агенцијата за истражување на несреќи во воздушниот, поморскиот и железничкиот сообраќај (AIN), кога е најавено и официјалното обраќање до медиумите.