Украина изврши нови напади врз Москва и повеќе руски региони

Воените сили на Украина во текот на ноќта и утрово извршија напади врз повеќе руски градови и региони, а меѓу целите беа Москва, Чебоксари, Новокујбишевск, Ростовската област, како и објекти на инфраструктурата во Владимирската област, соопштија руските власти.

Силите за противвоздушна одбрана на руското Министерство за одбрана одбија напад од четири дрона, соопшти утрово градоначалникот на Москва, Сергеј Собјанин. „Службите за вонредни состојби работат на местото на падот“, напиша Собјанин на социјалните мрежи. Според него, во текот на ноќта и утрото биле соборени вкупно 12 украински беспилотни летала.

Шефот на Чувашката Република, Олег Николаев, утрово соопшти дека Чебоксари бил погоден од ракетен напад и оти бројот на жртви и оштетени објекти сè уште се утврдува. Тој додаде дека сите служби за итни интервенции работат на лице место, како и дека ракетна закана и понатаму постои во регионот.

Украински напад со дрон во руската Владимирска област предизвика пожари на два инфраструктурни објекти, изјави утрово гувернерот Александар Авдеев. „Како резултат на нападот со дрон, избија пожари на два инфраструктурни објекти во Каменсковскиот и Александровскиот округ“, соопшти Авдеев на социјалните мрежи. Тој додаде дека во нападот нема жртви и оти Министерството за вонредни ситуации и Руската национална гарда веќе работат на терен.

Со дронови во текот на ноќта беше нападнат и Новокујбишевск во Самарската област. Според прелиминарните информации на руските власти, еден дрон паднал на територијата на претпријатие, по што избувнал пожар.

Последиците од ноќниот украински напад со дрон врз Ростовската област се отстранети, соопшти утрово гувернерот Јуриј Сљусар. „Пожарот во Милеровскиот округ е целосно изгаснат. Луѓето се вратија во своите домови. Нема повредени. Пожарот на шумското земјиште во Шолоховскиот округ, кој беше предизвикан од пад на дрон, исто така е целосно ликвидиран“, напиша регионалниот гувернер на социјалните мрежи. Претходно беше објавено дека се запалил резервоар за гориво во цивилен објект во Милеровскиот округ.