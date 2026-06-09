Бранови високи до 11 метри го погодија Велингтон, евакуирани стотици жители

Силни бранови високи до 11 метри и бурни ветрови ја погодија јужната крајбрежна област на Велингтон во Нов Зеланд, предизвикувајќи евакуации, нарушувања во сообраќајот и краткотрајно прогласување вонредна состојба, која подоцна во текот на денот беше укината.

Властите издадоа задолжителна наредба за евакуација на крајбрежните населби Овиро Беј, Ајланд Беј, Хаутон Беј, Брејкер Беј и Моа Поинт, откако регионот беше погоден од бранови и ветрови со брзина поголема од 100 километри на час, објави Радио Нов Зеланд (RNZ).

На делови од крајбрежјето Ваирарапа се регистрирани удари на ветер со брзина и до 137 километри на час.

На аеродромот во Велингтон беа откажани повеќе летови, а според локалните медиуми, од силното невреме бил превртен и еден мал авион.

Поморските линии преку Куковиот Проток, вклучувајќи ги и компаниите „Интерисландер“ и „Блубриџ“, беа привремено прекинати од претпазливост.

Градоначалникот на Велингтон, Ендрју Литл, изјави дека првичните прогнози укажувале на опасност од сериозни крајбрежни поплави, имајќи ги предвид претходните екстремни временски непогоди, вклучувајќи ги и големите штети од 2020 година.

Сепак, тој посочи дека иако брановите на отворено море достигнувале височина од 10 до 11 метри, нивното влијание поблиску до брегот било помало од очекуваното.

„Не е пријавена поголема материјална штета“, изјави Литл, додавајќи дека одлуката за прогласување вонредна состојба била донесена врз основа на првичните прогнози и безбедносни проценки.

Локалната вонредна состојба, која ги опфати јужните и источните делови на градот, подоцна беше укината откако властите оценија дека ризикот е намален.

Стотици евакуирани жители потоа се вратија во своите домови, иако властите предупредија дека наносите од материјали и лизгавите површини сè уште можат да претставуваат опасност.

Метеоролошката служба „Метсервис“ соопшти дека високите бранови ќе се задржат до среда наутро и предупреди дека новиот плимски циклус во текот на ноќта може повторно да донесе зголемен ризик.

Властите ги повикаа жителите на крајбрежните области да останат претпазливи и покрај подобрувањето на временските услови.