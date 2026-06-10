Вашингтон ги повика европските земји да воведат ограничувања за патувања поради еболата

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ги повика европските земји да воведат ограничувања за патувања, поради епидемијата на ебола во делови од Централна Африка, а со цел да се спречи ширењето на вирусот за време на Светското првенство во фудбал.

Според неименувани официјални претставници, на 1 јуни САД испратиле дипломатски документ во кој изразиле загриженост поради епидемијата и ги повикале европските земји да воведат ограничувања за патувања. Европски дипломат и уште еден извор запознаен со случајот изјавиле дека земјите од ЕУ се уште не одговориле на документот.

Минатиот месец американските Центри за контрола и превенција на болести воведоа забрана за влез во САД за лица кои не се американски државјани, а во претходните 21 ден престојувале во Демократска Република Конго, Уганда или Јужен Судан. На американските државјани им беше наложено да влегуваат во земјата преку одредени аеродроми каде се спроведуваат здравствени проверки.

Државниот секретар, Марко Рубио, изјави дека не смее да се дозволи еболата да влезе во САД и дека напорите на администрацијата се насочени кон спречување на влез на лица кои биле потенцијално изложени на вирусот, иако земјата располага со капацитети за лекување и изолирање на заболени од ебола.

Претставник на Стејт департментот изјави дека ограничувањата за патувања, заедно со американската финансиска поддршка за мерките против ебола, покажуваат дека Вашингтон презема одговорност за заштита на американските граѓани од сојот „Бундибуџо“ на ебола, чија епидемија Светската здравствена организација ја прогласи за меѓународна здравствена вонредна состојба.