ЕУ: Мај 2026 година беше вториот најтопол месец мај во историјата на мерењата

Мај 2026 година беше вториот најтопол месец мај на глобално ниво откако постојат записи, соопшти Службата за климатски промени „Коперникус“ на Европската Унија.

Европа доживеа брза промена од температури под просекот до еден од најинтензивните топлотни бранови на почетокот на сезоната некогаш регистрирани во западните делови на континентот, покажаа податоците собрани од мониторингот.

Топлотниот бран доведе до бројни нови температурни рекорди за месец мај, при што Франција, Велика Британија, Ирска и Португалија беа меѓу најтешко погодените.

„Коперникус“ соопшти дека има долгорочен тренд на затоплување на Европа, кој се карактеризира со сè почести, поинтензивни и порани екстремни горештини, пренесе ДПА.

Во исто време, континентот забележа остри контрасти во врнежите, при што поголемиот дел од западна, централна и источна Европа, вклучително и Шпанија и Италија, искусија услови посуви од просекот, додека делови од Турција, Бугарија и Молдавија беа погодени од сериозни поплави.

На глобално ниво, мај 2026 година го продолжи трендот на температури блиски до рекордите, како во атмосферата, така и во океаните, изјави Саманта Бурџес од Европскиот центар за среднорочни временски прогнози, кој управува со службата „Коперникус“.

Извештајот исто така регистрира невообичаено високи температури на површината на морето во тропскиот дел на Пацификот, со услови кои се движат кон фаза на Ел Нињо што се очекува во наредните месеци, модел кој типично се поврзува со поекстремни глобални временски настани.

Надвор од Европа, повлажни услови од просекот беа забележани во делови од северна и југоисточна Северна Америка, региони во Азија северно од индискиот потконтинент, западна Кина, делови од Бразил, јужна Африка и големи делови од Австралија.

Посуви услови од просекот беа забележани во централниот дел на САД, големи делови од Централна Азија, Мадагаскар, југозападна Австралија и поголемиот дел од Јужна Америка.