Пак гори на Блискиот Исток: Американците го нападнаа Иран, Техеран возвраќа

Силни експлозии се слушаа на три клучни локации кај Ормускиот теснец. Иран најави дека ги преиспитува преговорите

Иранските државни медиуми објавија дека силни експлозии се слушнале ноќеска на островот Кешм, во градот Бандар Абас и во округот Џаск, три стратешки важни локации долж Ормускиот теснец.

Островот Кешм се смета за клучен дел од одбранбениот систем на Иран во Ормускиот теснец.

Бандар Абас, најголемиот пристанишен град на Иран на југот од земјата, е дом на важни поморски и воздухопловни бази, додека округот Џаск има значително воено присуство и е едно од клучните пристаништа на Иран источно од Ормускиот теснец.

Иранските државни медиуми тврдат дека американскиот напад врз градот Сирик, во јужен Иран, уништил две постројки за десалинизација на вода и главниот резервоар за вода во градот, предизвикувајќи сериозни прекини во снабдувањето со вода за пиење на населението.

Досега нема независна потврда за обемот на штетата, ниту пак американската војска јавно коментираше за тврдењата за уништување на фабриката за десалинизација. Американските напади во областа Сирик претходно беа поврзани со таргетирање на комуникациската и воената инфраструктура во близина на Ормускиот теснец.

Сирик се наоѓа во иранската покраина Хормозган, по должината на брегот на Ормускиот теснец, еден од најважните поморски патишта во светот за транспорт на нафта и гас.

Иранските државни медиуми објавија видеа за кои тврдат дека покажуваат лансирање ракети и дронови што се користат во ноќните напади врз американските воени цели на Блискиот Исток.

Според соопштението на Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ), целите на нападот биле американските воени бази во Јордан, Кувајт и Бахреин. Техеран вели дека нападите биле извршени како одговор на претходните американски воени напади врз ирански цели.

Американски функционер изјави за Ројтерс дека прелиминарните проценки покажуваат дека речиси сите ирански ракети и беспилотни летала биле успешно пресретнати од воздушната одбрана пред да стигнат до своите цели.

Нема официјални извештаи за голема материјална штета или жртви во американските воени објекти, а независна потврда за тврдењата на Иран за успехот на нападот сè уште не е објавена.

Иран објави дека повторно го разгледува продолжувањето на преговорите со Соединетите Американски Држави по најновите американски воени напади врз ирански цели, објави Иранската студентска новинска мрежа (СНН), повикувајќи се на портпарол на Министерството за надворешни работи.

Есмаил Багаи рече дека Техеран во моментов ја разгледува иднината на преговарачкиот процес во светлината на настаните од претходната ноќ, кога американските сили извршија напади врз ирански цели.

Багаи ги обвини Соединетите Американски Држави и Израел за „повторно кршење на прекинот на огнот“ и тврдеше дека дипломатијата не може да се спроведува во услови на постојана воена ескалација.

Во исто време, тој го обвини Израел дека дејствува со лоша намера, наведувајќи го продолжувањето на израелските воени напади врз Либан како пример за однесување што дополнително ги комплицира дипломатските напори.

Неколку земји од Блискиот Исток го осудија најновиот бран ирански одмазднички напади врз земјите во регионот, кои Техеран ги опиша како напади врз американски воени цели.

Египетското Министерство за надворешни работи соопшти дека „остро ги осудува“ иранските напади врз Јордан, Бахреин и Кувајт.

Според соопштението на Каиро, нападите претставуваат „грубо кршење на суверенитетот и територијалниот интегритет на пријателските држави“ и „многу опасна ескалација што ја загрозува безбедноста и стабилноста на целиот регион“.

Обединетите Арапски Емирати, исто така, испратија силна осуда. Министерството за надворешни работи на ОАЕ го осуди она што го нарече „ирански терористички напади врз Бахреин, Кувајт и Јордан“ и изрази целосна солидарност со тие земји.

Вооружени лица отворија оган врз товарен брод во Аденскиот Залив, во близина на брегот на Јемен. Помал брод со шест вооружени лица се приближил до товарниот брод. Откако се приближил, дошло до размена на оган меѓу напаѓачите и вооружениот безбедносен тим на бродот.

Нападот се случил недалеку од теснецот Баб-ел-Мандеб, еден од најважните морски премини во светот што го поврзува Јемен со земјите на Африканскиот Рог, вклучувајќи ги Џибути и Еритреја.