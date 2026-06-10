Стотици европски политичари и функционери бараат ЕУ да воведе санкции против Израел

Повеќе од 460 поранешни европски лидери и високи функционери ја повикаа ЕУ „да престане да ги затвора очите“ пред однесувањето на Израел во Палестина и да воведе санкции.

Во колумна објавена во европските весници, групата ја повикува ЕУ да ја суспендира преференцијалната трговија со Израел, да го спречи извозот од нелегално окупираниот Западен Брег да влезе во блокот и да воведе санкции врз израелските министри.

Контактот е потпишан од 18 поранешни високи политичари, вклучувајќи ги поранешните премиери Лео Варадкар од Ирска, Роберт Голоб од Словенија и Стефан Левен од Шведска.

Повикот е поддржан и од лидери од земји кои досега одбија да ги поддржат трговските санкции против Израел, како што се поранешните италијански премиери, Романо Проди и Масимо д’Алема, и поранешниот германски вицеканцелар Зигмар Габриел.

Во имплицитен прекор до лидерите на ЕУ – Урсула фон дер Лајен во Европската комисија и шефицата за надворешна политика Каја Калас – групата ја повикува ЕУ да покаже лидерство.

Тие пишуваат:

„Загрижувачки е што денес кредибилитетот на ЕУ во очите на сопствените граѓани и гласачи – и поголемиот дел од светот – е поткопан од нејзиниот неуспех да покаже морално и политичко лидерство во почитувањето на меѓународното право“.

Во писмото се истакнува дека израелскиот напад врз Газа уби најмалку 73.000 луѓе, вклучувајќи повеќе од 21.500 деца, од „грозоморните“ напади на Хамас на 7 октомври 2023 година, кои го запалија конфликтот. Повеќе од 900 Палестинци во Газа се убиени откако Доналд Трамп прогласи прекин на огнот минатиот октомври, а условите во појасот остануваат катастрофални, а агенцијата на ОН UNRWA и невладините организации предупредија дека виталните снабдувања се попречени од Израел.

Исто така, во центарот на вниманието се нападите поддржани од државата од страна на насилни доселеници врз Палестинците на Западниот Брег, и покрај мислењето на Меѓународниот суд на правдата во јули 2024 година во кое се наведува дека сите населби се нелегални и треба да се демонтираат.

Барањата за суспендирање на преференцијалната трговија на Израел и проширување на санкциите врз министрите од израелската влада го зголемуваат притисокот неколку дена пред состанокот на министрите за надворешни работи на ЕУ во Брисел на кој ќе се разговара за Блискиот Исток.

Функционерите на ЕУ инсистираат дека нема мнозинство за суспендирање на преференцијалната трговија со Израел или преземање други мерки, додека велат дека предлозите остануваат на маса. Во отсуство на мнозинство, Комисијата одби да подготви предлог за забрана на трговијата со окупираните територии.