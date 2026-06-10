Белфаст потона во насилство по нападот со нож

Протестите против имиграцијата прераснаа во насилство во Северна Ирска откако крајнодесничарските активисти повикаа на демонстрации како одговор на нападот со нож што беше снимен на видео.

Толпи, меѓу кои и маскирани мажи, запалија возила и куќи и блокираа патишта во и околу Белфаст во вторник вечерта, неколку часа откако Илон Маск, Томи Робинсон и други агитатори ги повикаа луѓето да излезат на улиците.

Демонстрантите киднапираа и запалија автобус „глајдер“ и запалија автомобили во близина на улицата Шанкил и во Њутаунаби, од каде што се излеваше чад додека се огласуваа сирени и полициски хеликоптер лебдеше над нив.

Немирите избувнаа неколку часа откако полицијата обвини 30-годишен барател на азил од Судан за обид за убиство во врска со нападот во северен Белфаст во понеделникот вечерта, во кој еден човек беше критично повреден и предизвика широк шок и осуда. Осомничениот треба да се појави пред магистратскиот суд во Белфаст во среда.

Рајан Хендерсон, помошник-началник на полицијата, апелираше за смиреност: „Спорадични жаришта на нереди избувнаа на голем број локации низ Северна Ирска вечерва, вклучувајќи инциденти во кои беа запалени голем број возила. Ги повикуваме сите да останат смирени, да дејствуваат одговорно и да избегнуваат каква било активност што би можела да ги доведе себеси или другите во опасност“.

Политичарите во Северна Ирска и низ цела Велика Британија, исто така, апелираа за смиреност.

Првата министерка на Северна Ирска, Мишел О’Нил, го осуди насилството и предупреди на „опасни обиди за експлоатација“ на нападот, велејќи во објава на социјалните мрежи: „Групи маскирани мажи кои ги палат семејствата од нивните домови не се ништо помалку од одвратен кукавичлук. Ова нема никаква врска со заедницата. Ова е чисто бандитство“.

Џон Финукејн, пратеник од Шин Феин за Северен Белфаст, ги опиша сцените што се одвиваа како „срамни“, додавајќи: „Нема место за тоа на нашите улици. Нападнати се семејни куќи и бизниси, изгорени се автомобили и автобуси, а делови од нашата заедница се во пламен.

„Никој нема право да шири страв, да тероризира невини семејства или да внесува беззаконито нарушување на нашите улици.“

Овие интервенции дојдоа откако групи мажи, некои со балаклави или други маски за лице, лансираа огномет и запалија пожари во канти, автобуси и куќи. Во еден пожар во близина на Шанкил Роуд во Белфаст, група упадна во куќа што изгледаше дека е окупирана од семејство од етничко малцинско потекло, тврдејќи дека ја „ослободува“.

Нападот со нож се случи околу 22,30 часот во понеделникот пред зграда со станови во северен Белфаст. Видеото објавено на социјалните мрежи покажува како маж вјавнува друг маж на земја и го удира во главата и вратот. Кујнски нож е пронајден од местото на настанот. Полицијата соопшти дека жртвата, на возраст од околу 40 години, имала сериозни повреди на очите, лицето и грбот.

Џон Баучер, началник на полицијата на Северна Ирска, на прес-конференција изјави дека верува оти на осомничениот му е дадена дозвола за престој во Велика Британија на 28 септември 2023 година. „Информиран сум дека тој отпатувал од Судан до Париз на непознати датуми, а од Париз долетал за Даблин на датум што сè уште не е утврден“.