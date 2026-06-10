Папата го посети затворот во Барселона: „Ова е можност што се случува еднаш во животот“

Папата Лав, силен застапник за правата на затворениците, денес за прв пат посети шпански затвор, повикувајќи ги затворениците да се искупат за своите злосторства и да водат подобар живот. Зборувајќи со затворениците во затвор во близина на Барселона, папата рече дека историјата на една личност „не ја одредува иднината, туку нуди можност да ги промениме нашите одлуки и избори“.

Лав, првиот папа од Соединетите Американски Држави, е во еднонеделна посета на Шпанија, каде што предупреди дека ескалацијата на конфликтите го турна светот во длабока криза и повика на подобар третман на мигрантите. Централниот дел од патувањето на папата во Барселона, втората од трите станици, ќе биде подоцна денес.

Потоа тој ќе ја инаугурира најновата кула на Саграда Фамилија, модернистичката базилика дизајнирана од Антони Гауди, која стана највисоката црква во светот. Затворот Бријанс 1, изграден во 1991 година, на околу 40 километри од Барселона, моментално сместува околу 1.000 затвореници.

„Ова е можност што се случува еднаш во животот. Воопшто не можев да спијам“, рече Монтсе Бенавенте, затвореничка која му раскажа на Папата за нејзините борби со верата и штетата што нејзините постапки му ја нанеле на нејзиното семејство.

Лав последен пат го посети затворот во април, кога беше во Екваторијална Гвинеја како дел од турнејата низ четири земји низ Африка. Покојниот папа Франциско беше исто така застапник на правата на затворениците и го посети затворот во Рим само четири дена пред неговата смрт, додека се опоравуваше од двојна пневмонија.

Една од затвореничките изјави за весникот Ел Мундо дека е многу благодарна за посетата на папата. „Никој не се сеќава на нас“, рече Мајте, затвореничка. „Многу е лесно да се заборави некој што е во затвор“, додаде таа.