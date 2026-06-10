Германија започнува проект за борбен авион по пропаѓањето на европскиот 

Конзорциум од осум одбранбени компании предводени од Ербас започнува проект за борбен авион од шеста генерација, „Тим Генерација 6“, кој има германска поддршка. Иницијативата доаѓа како замена за неуспешната француско-германско-шпанска програма FCAS, а се очекува проектот официјално да биде претставен оваа недела во Берлин.

Нова иницијатива за развој на борбен авион се формира под германско водство по пропаѓањето на амбициозната програма Европски иден борбен воздушен систем (FCAS). Конзорциум од осум компании, наречен „Тим Генерација 6“ и предводен од Ербас, ќе биде лансиран во четврток во Берлин, потврди воздухопловниот гигант за АФП.

Алијансата има за цел да го развие борбениот авион од следната генерација, а повеќе детали се очекуваат на церемонијата на потпишување за време на воздушниот саем ILA во германската престолнина. Извор вклучен во проектот изјави дека компаниите учеснички би можеле да го потпишат договорот приватно уште во среда.

Иницијативата дојде откако Берлин и Париз го напуштија проектот FCAS во понеделник, по месеци тензии меѓу Ербас и францускиот производител Дасо. Ербас соопшти дека компаниите во новиот конзорциум веќе доставиле документ до германскиот министер за одбрана Борис Писториус во кој ја наведуваат својата визија за борбен авион од шеста генерација.

Конзорциумот апелира до германската влада да обезбеди договорот да биде доделен „целосно и на време“ до втората половина на 2026 година, објави новинската агенција, повикувајќи се на копија од документот.

Проектот „Тим Генерација 6“ во голема мера ќе го води Германија. Покрај Ербас, алијансата ги вклучува европскиот производител на ракети MBDA и шест германски компании: Hensoldt, Diehl Defense, MTU Aero Engines, Liebherr, Autoflug и Rohde & Schwarz.

Германскиот министер за одбрана Борис Писториус им изјави на новинарите во вторникот дека проектот е „замислив и една од можностите“, но додаде дека Берлин разгледува и алтернативи. Тие вклучуваат купување повеќе борбени авиони F-35 произведени во САД или приклучување кон други програми за развој на авиони.

Писториус рече дека дискусиите се водат со различни засегнати страни со месеци. Проблемите во рамките на проектот FCAS ескалираа во летото 2025 година, кога францускиот Дасо инсистираше на поголема контрола врз програмата, предизвикувајќи фрустрација кај раководството на Берлин и Ербас.

FCAS, лансиран во 2017 година, на кој му се придружи Шпанија во 2019 година, се сметаше за клучен проект за европската одбранбена соработка. Неговиот неуспех се смета за голем неуспех во напорите за зајакнување на европските воени капацитети во услови на растечки безбедносни закани од Русија.