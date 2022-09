(Видео) Падна стражар што го чуваше ковчегот на кралицата Елизабета Втора

Војник кој го чуваше ковчегот на кралицата Елизабета Втора се онесвести додека се одржуваше церемонијата.

Тој колабира во раните утрински часови покрај ковчегот, што цела ноќ го посетуваа Британците, за да ѝ оддадат почит на кралицата.

A royal guard at the Queen’s coffin has collapsed. pic.twitter.com/7ROevcLEQ8

Видеото стана вирално на интернетот, а на него се гледа како чуварот се онесвестува.

JUST IN: Guard collapses while Queen Elizabeth II lies in state pic.twitter.com/gEMrYN0NSC

— BNO News (@BNONews) September 14, 2022