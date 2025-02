(Видео): Ким Џонг-ун го сврте прекинувачот и предизвика огромна експлозија на идното градилиште

Севернокорејскиот лидер Ким Џонг-ун активирал експлозив и предизвикал голема експлозија за време на церемонијата на поставување камен-темелник на градилиште во главниот град, објавија државните медиуми.

На снимката се гледа како Ким држи говор во Пјонгјанг, опкружен со толпа луѓе, пред да го сврти прекинувачот и да го активира експлозивот. Со проектот се очекува да се изградат 10.000 станови во предградието Хвасонг, дел од петгодишниот план за изградба на 50.000 нови станови.

North Korean leader Kim Jong Un holds a ceremony on the anniversary of his deceased father’s birthday, and detonates explosives as part of a building project which has lasted five years.https://t.co/WSFKnlk6kX pic.twitter.com/WIKvTQLJhk

— Sky News (@SkyNews) February 17, 2025