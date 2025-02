(Видео) Етна повторно еруптира

Етна, највисокиот и најактивниот вулкан во Европа, во моментов повторно еруптира, што ги загрижува патниците кои планираат да ја посетат Сицилија.

#Etna on the evening of 12 February 2025. Lava flow emission from a fissure at 3000 m elevation and explosive activity at the Southeast Crater pic.twitter.com/c3WFpL4gf9

