Велика Британија сега зборува за напуштање на Брегзит и враќање во ЕУ

Дали е прерано? Дали е воопшто изводливо?

Малкумина очекуваа дека 10 години по референдумот за Брегзит и едвај шест години по излегувањето од Европската Унија, Велика Британија ќе зборува за повторно приклучување. Во текот на викендот, поранешниот секретар за здравство и можен кандидат за лидер на Лабуристите, Вес Стритинг, тврдеше дека на владата на Кир Стармер ѝ е потребен „нов посебен однос со ЕУ“ и дека еден ден најдобриот одговорќе биде да се „врати назад во ЕУ“.Еве ги опциите што би ги имал Стритинг доколку беше премиер.

Целосно членство во ЕУ

Ова би било предизвикувачко. Иако референдумот не е законски задолжителен, тој би бил политички пожелен. Многумина веруваат дека референдумот би требало да покаже поддршка од повеќе од 60%, а можеби и поблиску до 70%, за да биде цврсто уверувањето за враќањето. Малку е веројатно дека ЕУ ќе одобри преговори за пристапување без златна гаранција дека Велика Британија нема да се премисли повторно за 10 години.

Запомнете, политичката енергија што се троши за пристапување е огромна – и многу земји-членки можеби претпочитаат да ја трошат на Украина и Молдавија, кои се критични за безбедноста на ЕУ на источниот брег.

Неодамнешната анкета на „Најдобро за Британија“ покажа дека повеќе од 80% од оние што планираат да гласаат за лабуристите, либералните демократи или зелените го поддржуваат целосното враќање во ЕУ, но само 53% од гласачите како целина го сакаат истото.

Дури и ако Велика Британија може да обезбеди огромно мнозинство во корист на враќањето во ЕУ, разговорите на техничко ниво неизбежно би биле интензивни и полни со потенцијални стапици, почнувајќи со расклопувањето на договорот за повлекување, кој ги опфаќаше Северна Ирска, правата на граѓаните и законот за развод.

Соработка во швајцарски стил

Швајцарија не е членка на ЕУ, но минатата година склучи договор со кој се зацврстува нејзиниот „пристап без прием“ до единствениот пазар, пристап до пазарот на електрична енергија на ЕУ, вселенските програми, Еразмус и истражувачката програма „Дигитална Европа“, како и учество во Европскиот центар за превенција и контрола на болести. Во замена, Швајцарија се согласи на слободно движење на луѓе и да плаќа 375 милиони евра (326 милиони фунти) годишно во економските и кохезиските фондови на ЕУ .ЕУ веќе ѝ понуди на Велика Британија договор во швајцарски стил, но тој беше одбиен од Борис Џонсон бидејќи бараше усогласување на регулативите и слободно движење.

Соработка во норвешки стил

Велика Британија би можела повторно да се приклучи на единствениот пазар преку членство во Европската економска зона, која претходно беше одбиена и од Стармер.Норвешка, Лихтенштајн и Исланд – кои си играат со идејата за приклучување кон ЕУ по заканите на Доналд Трамп кон Гренланд – се дел од ЕЕА.

За да стане членка на ЕЕА, Велика Британија прво ќе мора да преговара за членство во Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА). Исто така, би морала да прифати слободно движење.

Статус кво: Подготвено, стабилно, ресетирано

Ова би вклучувало продолжување на постепеното усогласување на Кир Стармер со ЕУ. Границата на амбицијата на ресетирањето се сметаше за политички целисходна пред две години, а Велика Британија остана нервозна за тоа како веројатниот договор ќе се одвива во пракса, особено затоа што ја претстави шемата за мобилност на младите како имиграција и инсистираше на ограничување на бројките под 50.000 годишно. Критичарите велат дека договорот ќе има мало забележливо влијание врз економијата или штетата што Лабуристите велат дека е предизвикана од Брегзит.

Нови идеи?

Швајцарскиот договор покажа како Брисел се заморува од трошење политичка и извршна енергија на постојано одржување и ажурирање на договори со трета земја – но исто така покажува дека може да биде отворен за имагинативни и флексибилни идеи. (Гардијан)