Повеќе од 100 мртви во епидемијата на ебола во Конго. СЗО прогласи меѓународна криза

Епидемијата на ебола во Демократска Република Конго уби најмалку 100 луѓе и зарази повеќе од 390, изјави за Би-Би-Си раководителот на Африканските центри за контрола и превенција на болести. Светската здравствена организација (СЗО) ја прогласи епидемијата за меѓународна вонредна состојба за јавното здравје, а американските медиуми известуваат дека најмалку шест американски државјани биле изложени на вирусот, објавува Би-Би-Си.

Според извори на американската телевизиска станица CBS News, најмалку шест Американци биле изложени на вирусот ебола. Се верува дека еден од нив покажува симптоми, додека тројца имале контакти со лица со висок ризик. Сè уште не е познато дали некој од нив е заразен. Американските центри за контрола и превенција на болести (CDC) потврдија дека помагаат во „безбедна евакуација на мал број директно погодени американски државјани“, но не го прецизираа точниот број.

Според здравствениот портал STAT, американската влада организира транспорт на мала група Американци на безбедна локација за карантин, при што американската воена база во Германија е спомената како можна дестинација, иако оваа информација не е официјално потврдена.

Центарот за контрола и превенција на болести (CDC) одби директно да одговори на прашањата за засегнатите американски граѓани на прес-конференција, додавајќи дека ризикот за САД останува низок. САД, исто така, го издадоа највисокото, ниво четири, предупредувајќи ги американските граѓани да не патуваат во ДР Конго.

Сегашната епидемија е предизвикана од сојот на ебола Бундибугио, за кој нема одобрени лекови или вакцини. Според ЦДЦ, два потврдени случаи и еден смртен случај се регистрирани и во соседна Уганда.

Светската здравствена организација соопшти дека епидемијата во источната покраина Итури во ДР Конго претставува вонредна состојба во јавното здравје од меѓународен интерес, но не ги исполнува критериумите за пандемија. Сепак, агенцијата предупреди дека епидемијата може да биде „значително поголема“ од сегашните случаи и дека постои значителен ризик од локално и регионално ширење.

За време на најлошата епидемија на ебола, која ја погоди Западна Африка од 2014 до 2016 година, вирусот зарази повеќе од 28.600 луѓе и уби 11.325. Болеста потоа се прошири во неколку земји, вклучувајќи ги Гвинеја, Сиера Леоне, САД, Велика Британија и Италија. Жан Касеја, генерален директор на Африканските центри за контрола и превенција на болести, предупреди дека во отсуство на вакцина и ефикасни лекови, луѓето мора да ги следат мерките за јавно здравје, особено оние поврзани со погребите.

„Не сакаме луѓето да се заразат поради погребите“, изјави тој за Би-Би-Си. Во раните фази од епидемијата пред повеќе од една деценија, заедничките погреби каде што луѓето ги миеја телата на своите мртви придонесоа за ширењето на инфекцијата.

СЗО им советуваше на ДР Конго и Уганда, земји со потврдени случаи, да спроведат прекугранични проверки за да се спречи ширењето на вирусот. Соседните земји се повикани да „ја подобрат својата подготвеност“, што вклучува надзор во здравствените установи и заедниците. Соседна Руанда објави дека ќе ги заостри контролите по должината на границата со ДР Конго како „превентивна мерка“, додека Нигерија соопшти дека „внимателно ја следи ситуацијата“.