Уапсен возачот што со автомобил удри во 13-годишен велосипедист во Скопје

15/05/2026 12:47
Фото: Б. Грданоски

Лишен од слобода возачот кој вчера во Скопје со возило „сеат“ удри во 13-годишен велосипедист.

– На 14.05.2026 во 16:10 часот во СВР Скопје е пријавено дека на ул.„Коце Металец“ во Скопје, патничко возило „сеат“ со скопски регистарски ознаки, управувано од А.П.(20) од Скопје, удрило во велосипед управуван од 13-годишник од Скопје. Во несреќата малолетникот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Комплекс клиники „Мајка Тереза“. Увид на местото извршила екипа од СВР Скопје, а возачот А.П. е лишен од слобода по член 300 од Кривичниот законик, информираа од МВР. 

По целосно расчистување и документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. 

