ТВ водителот Миро Кацаров назначен за в.д. директор на Универзална сала

14/05/2026 15:00
Фото: Б. Грданоски

Телевизискиот водител Миро Кацаров е поставен за в.д. директор на Универзална Сала во Скопје. Според податоците објавени во Централниот Регистар, Кацаров ќе биде вршител на должноста директор, а назначен е од актуелниот скопски градоначалник – Орце Ѓорѓиевски.

Продолжува изградбата на Универзална сала – куполата била безбедна

Почетокот на изградбата на објектот беше означен кон крајот на април годинава, а се очекува тој да биде финализиран до крајот на 2027 година.

Бујар Муча го подобри своето првично решение за Универзална сала – почна со Шилегов, ќе заврши со Љутков

Претходно оваа функција ја извршуваше Горјан Христовски.
 
Миро е познато лице на нашите ТВ екрани, кој кон крајот на 2019-та година беше вработен во Универзална Сала. Познат е од емисијата „Бекстејџ“, а и како домаќин на ток-шоу емисијата „Голден карпет“ заедно со Ведрана Ѓорѓевиќ.
 
 

Поврзани содржини

Мултимедијална изложба „Од глаголица до светлина: Визуелна ода за Св. Кирил и Методиј“ во Братислава
Книжевна средба со естонската поетеса Дорис Карева на Филолошкиот факултет
Промоција на романот „Во Акрата нема мостови“ од Миле Бошњаковски
Концерт на Македонската филхармонија вечерва во Струга
Изложба „Дамки“ од македонскиот уметник Перо Кованцалиев во Македонскиот КИЦ во Софија
Трето издание на „Деновите на поезијата“ од 14 до 16 мај во Скопје Сити Мол
Министерство за култура: Исплатени се средствата за самостојните уметници
Пет месеци им доцнат исплатите за придонеси: Самостојните уметници со отворено писмо до Љутков

Најчитани