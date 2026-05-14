ТВ водителот Миро Кацаров назначен за в.д. директор на Универзална сала
Телевизискиот водител Миро Кацаров е поставен за в.д. директор на Универзална Сала во Скопје. Според податоците објавени во Централниот Регистар, Кацаров ќе биде вршител на должноста директор, а назначен е од актуелниот скопски градоначалник – Орце Ѓорѓиевски.
Претходно оваа функција ја извршуваше Горјан Христовски.
Миро е познато лице на нашите ТВ екрани, кој кон крајот на 2019-та година беше вработен во Универзална Сала. Познат е од емисијата „Бекстејџ“, а и како домаќин на ток-шоу емисијата „Голден карпет“ заедно со Ведрана Ѓорѓевиќ.