„Туркиш ерлајнс“ станува сосопственик на шпанската авиокомпанија „Ер Европа“ за 300 милиони долари

„Туркиш ерлајнс“ во вторникот објави дека „Ер Европа“ ја прифатила нивната понуда од 300 милиони евра за стекнување на малцински удел во задолжениот шпански превозник.

Реклама

Во соопштение до регулаторот на Истанбулската берза (КАП), турскиот национален превозник изјави дека „Ер Европа“ ја прифатила доставената обврзувачка понуда“ и дека процедурите за заклучување на договорот се започнати.

„Трансакцијата вклучува инвестиција од 300 милиони евра, од кои поголемиот дел е во форма на зголемување на капиталот што потоа ќе се претвори во акција, чиј удел ќе биде финализиран во наредните месеци. Пропорцијата на малцинскиот удел што ќе се стекне ќе биде финализирана по техничките и финансиските прилагодувања што ќе се направат при склучувањето на договорот“, рекоа тие.

Медиумските извештаи во Шпанија и Турција ја ставаат бројката на околу 26%.

Туркиш ерлајнс изјави дека процесот треба да биде завршен во рок од шест до дванаесет месеци, под услов да бидат одобрени од надлежните регулаторни органи, вклучително и шпанската влада.

Авиокомпанијата ја достави својата обврзувачка понуда во вторник до „Глобалија“, шпанската туристичка група која поседува 80% удел во „Ер Европа“. Останатите 20% ги поседува сопственикот на „Бритиш ервејс“, „ИАГ“.

Овој потег доаѓа две недели откако конкурентските понудувачи „Луфтханза“ и „Ер Франс-КЛМ“ се откажаа од преговорите за преземање на удел во шпанската авиокомпанија.

На 7 август, „Туркиш ерлајнс“ го информираше „КАП“ дека одлучила да достави обврзувачка понуда за стекнување на малцински удел во „Ер Европа“.

Беше наведено дека комплементарната природа на сопствената глобална мрежа за патници и товар и силната позиција на „Ер Европа“ на Пиринејскиот Полуостров и во Латинска Америка „ќе придонесат за постигнување пропорционален и брз раст на латиноамериканскиот пазар“ и ќе создадат нови канали за приходи.

Минатата година, „ИАГ“ се откажа од обидот целосно да го преземе шпанскиот превозник поради регулаторни ограничувања.