Три земји ги затворија електраните поради рекордно ниските нивоа на водата во Дунав

Рекордно ниските нивоа на водата во Дунав предизвикуваат проблеми за производството на електрична енергија во Австрија, Унгарија и Романија, каде што хидроелектраните и нуклеарните централи беа принудени да го намалат производството или привремено да ги прекинат работите поради недостиг на вода денес.

Според Унгарскиот орган за управување со води, нивото на водата во Дунав во близина на унгарскиот град Пакш е за 121 сантиметар пониско од претходното рекордно ниско ниво. Портпаролот на австриската енергетска компанија Вербунд, Флоријан Зајдл, рече дека ниските нивоа на водата се должат на недостаток на врнежи и намалување на количината на стопена вода од глечерите.

„Во ова време од годината, треба да користиме вода од топењето на снегот, но поради глобалното затоплување, има сè помалку снег“, рече Зајдл. Тој додаде дека производството на Вербунд е околу 30 проценти под долгорочниот просек.

Крузер се насука во близина на романското речно пристаниште

Во Романија, нивото на водата во Дунав се спушти на една третина од просекот забележан во јули, што предизвика затворање на двата оперативни реактори на нуклеарната централа Чернавода, која вообичаено произведува околу една петтина од електричната енергија во земјата.

Во Унгарија, еден од четирите реактори во нуклеарната централа Пакш е затворен, а премиерот Петер Маѓар предупреди дека и преостанатите три реактори се изложени на ризик од затворање.

Ниското ниво на водата, исто така, ја отежнува пловидбата по Дунав. Оваа недела, крузер со речиси 240 патници се насука на песочна ридска рампа во близина на романското речно пристаниште Четате, а сите патници се безбедно евакуирани.