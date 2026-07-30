Светот зависи од холандска компанија, но тие стравуваат: Еве зошто им даваат на своите вработени бонус од 20.000 евра

Од 2020 година, кога глобалните индустриски синџири на снабдување беа нарушени од пандемијата COVID-19 и недостигот на полупроводници, многу Европејци станаа свесни за името од четири букви – холандската компанија ASML.

Да фрлиме брз поглед на индустријата за микрочипови за да разбереме зошто е толку важна. Во оваа област, многу компании се занимаваат со концептуализација и дизајн.

Само неколку од нив се Nvidia, AMD, Qualcomm, Apple и Google. Предизвикот доаѓа кога ќе дојде време тие дизајни да се претворат во реалност. Иако има повеќе опции за чипови од постара генерација, листата на производители способни да произведуваат најсовремени компоненти е исклучително кратка.

На оваа листа се наоѓаат тајвански TSMC, јужнокорејски Samsung, USKORO, Intel, кои имаат пократок план за производство на чипови за други компании. Сепак, како да тоа тесно грло не беше доволно, постои уште една точка во синџирот на снабдување каде што понудата е дополнително стеснета – ASML. Тие ја држат оваа позиција бидејќи се единствената компанија во светот способна да произведува извонредни машини за екстремно ултравиолетова (EUV) литографија.

Без нивната опрема, уредите што можат да чинат повеќе од 300 милиони евра и да тежат колку патнички авион, вештачката интелигенција, графичките картички од новата генерација и паметните телефони никогаш не би го достигнале сегашното ниво на напредок.

„Ова е спасот за кој многумина во ЕУ се држат кога се соочуваат со разговори за нивната ирелевантност на глобалната технолошка сцена. Нејзината единствена позиција носи огромни придобивки секој пат кога компанијата се среќава со инвеститорите за да ги презентира своите финансиски резултати. Во текот на вториот квартал од годината, таа оствари приходи од точно 9,326 милијарди евра, со нето добивка од 2,918 милијарди евра. Ги надмина проценките на аналитичарите, јавајќи го бранот на глобална еуфорија околу вештачката интелигенција, што ја наведе компанијата да ја зголеми својата годишна прогноза за продажба на опсег од 43 до 45 милијарди евра – проекција поттикната од глобалниот пазар на опрема за производство на чипови, за кој Банката на Америка очекува да достигне вредност од 250 милијарди долари до 2028 година“, анализира шпанскиот „Ел Конфиденсијал“.

Овие бројки, за кои секоја европска технолошка компанија може само да сонува, ја принудија компанијата да планира проширување на производствениот капацитет, кој треба да се зголеми за 30% следната година.

„Не станува збор за наоѓање нови клиенти; побарувачката е толку голема што речиси целиот производствен капацитет е веќе распродаден до 2029 година. На списокот на клиенти се вклучени TSMC, Intel, па дури и Елон Маск, кој има намера да купи значителен број од неговите пронајдоци за „Terafab“ – огромен објект за модерно, неконвенционално производство на чипови што планира да го изгради во Тексас“, велат тие.

Сепак, два неодамнешни настани, навидум симболични сами по себе, фрлаат светлина врз тоа како овој монопол се плаши од губење на својата привилегирана позиција. Таквата загуба би им нанела катастрофален удар на тврдокорните еврофили кои веруваат дека Европската Унија сè уште има простор да го врати влијанието во технолошката индустрија.

Првиот од овие настани е одлуката на менаџментот на овој индустриски гигант да додели бонус за задржување од 20.000 евра на сите вработени. Целта е да се осигури дека никој нема да ја напушти својата работа и да подлегне на привлечни понуди од други компании. Оние што ќе ги добијат овие пари нема да можат да ја напуштат компанијата пред 2030 година.

„Во индустријата што се соочува со недостиг на квалификувана работна сила, компаниите од сите видови нудат огромни суми за да привлечат инженери и специјалисти – од директни конкуренти како што се „Аплиед Материјалс“ и „Лам Рисрч“ до компании како што е „Нвидија“. Компанијата со седиште во Велдховен е свесна дека дури и мал број заминувања на вработени би претставувале повеќе од само административни тешкотии; губењето на значителен број клучен персонал би можело да предизвика големи доцнења на производствена линија што веќе работи со полн капацитет“, објаснуваат тие.

Сепак, заканите не доаѓаат само од другата страна на Атлантикот. Друг ризик е можноста кинеските компании да привлечат експерти од ASML за да развијат алтернативна технологија, со што ќе ги заобиколат санкциите на САД што го блокираат нивниот пристап до асортиманот на производи на ASML.

Ова не е прв пат компании поврзани со Пекинг да понудат огромни суми пари за да вработат вработени од ASML или „Цајс“ (германската компанија што снабдува оптика за нивните машини). Во овој контекст, ризикот не е само губење на професионален персонал, туку и одлив на клучно техничко знаење. Оваа загриженост постои на сите нивоа; Покрај тоа, холандската влада и разузнавачките служби на таа земја го советуваа раководството да биде исклучително претпазливо при проверка на персоналот, особено за клучни позиции.

Доколку се оствари оваа можност, Кина би можела да направи уште еден чекор кон состојба слична на самоодржливост во производството на полупроводници. Тоа е перспектива што некогаш изгледаше нереална, дури и луда, кога Соединетите Американски Држави воведоа серија санкции со кои ѝ забранија на ASML да продава машини на производствените капацитети на азискиот гигант за чипови.

Никој во индустријата не тврди дека овие кинески достигнувања преку ноќ ќе ја соборат технолошката доминација што ја ужива оваа европска мултинационална компанија. Техничкиот јаз помеѓу машините од Велдховен и првите азиски комерцијални прототипови останува огромна бездна, што претставува години еволуција и милијарди евра инвестирани во забрзан развој. Сепак, овој потег покажува дека Кина повеќе не ја прифаќа улогата на клиент на кого му е одбиен пристап и дека почнала да ги поставува темелите на сопствениот индустриски суверенитет.

Овој притисок, создаден помеѓу регулаторните барања на Белата куќа и кинеските амбиции, го става холандскиот гигант во навистина необична балансирачка позиција.

Пакетот за бонуси за задржување – во суштина полиса за „животно осигурување“ од деветстотини милиони евра (под претпоставка дека сите ќе ја преземат) е дизајниран да ги одржува фабриките за склопување во полн капацитет за време на најагресивниот циклус на експанзија во деценијата.

Доколку инженерите се согласат со условите и останат во компанијата до 2030 година, фирмата ќе ја задржи својата доминација во секторот на полупроводници; меѓутоа, ако конкурентите го зголемат притисокот со уште попрофитабилни понуди, овој европски монопол би можел да претрпи непоправливи пукнатини.