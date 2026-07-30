Нетанјаху барал од Трамп постепено укинување на американската вонеа помош

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху му предложил на американскиот претседател Доналд Трамп план за постепено прекинување на директната американска воена помош за Израел во текот на следната деценија за време на нивниот состанок во Белата куќа во вторникот, тврдат израелските медиуми.

Јавниот радиодифузен сервис на Израел КАН, повикувајќи се на неименуван политички извор, соопшти дека двајцата лидери разговарале за иднината на американската воена помош за Тел Авив за време на нивните разговори зад затворени врати. Според извештајот, Нетанјаху предложил постепено намалување на американската воена помош сè додека не биде целосно прекината во рок од 10 години.

Медиумот соопшти дека Нетанјаху предложил соработката на САД и Израел во програмите за ракетна одбрана да продолжи, при што двете земји ќе го префрлат својот фокус од директна финансиска помош на заеднички проекти за развој на одбраната.

Израел е најголемиот кумулативен примател на американска странска помош од Втората светска војна.Според Конгресната истражувачка служба, Вашингтон му обезбедил на Израел околу 174 милијарди долари билатерална помош и финансирање за ракетна одбрана до мај 2025 година, мерено во номинални долари.

Тековната воена помош е обезбедена според меморандумот за разбирање од 2016 година што ги опфаќа фискалните години 2019-2028 година, според кој САД ветија 38 милијарди долари, предмет на годишните конгресни апропријации.

Пакетот вклучува 33 милијарди долари грантови за финансирање на странска војска, во просек 3,3 милијарди долари годишно и 5 милијарди долари за заеднички програми за ракетна одбрана, во просек 500 милиони долари годишно.

Нетанјаху постојано повикува на намалување на зависноста на Израел од директната американска воена помош. Во интервјуа за „Економист“ во јануари и „60 минути“ на Си-Би-Ес во мај, премиерот рече дека сака Израел конечно да ја елиминира својата зависност од американското воено финансирање, а воедно да одржува тесна одбранбена соработка, особено во ракетната одбрана. Белата куќа не го коментираше веднаш извештајот.

Трамп го угости Нетанјаху во Белата куќа во вторник на нивната прва средба по војната со Иран и нивната осма средба лице в лице откако американскиот претседател се врати на функцијата. Разговорите зад затворени врати траеја околу 90 минути и се фокусираа на Иран, Газа и други регионални прашања.