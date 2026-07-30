Опра Винфри ја затвора својата Академија за девојки во Јужна Африка за да „допре до повеќе млади жени“ со стипендии

Академијата во Јужна Африка што Опра Винфри ја отвори пред речиси две децении ќе се затвори и ќе ги префрли своите операции назад на локалните службеници, додека Винфри се фокусира на „проширена“ програма за стипендии за девојки таму, објави таа оваа недела.

„Сонот никогаш не беше едноставно да се изгради училиште. Беше да се инвестира во неограничениот потенцијал на младите жени“, рече 72-годишната Винфри во изјава во среда, 29 јули, објавувајќи дека Академијата за лидерство на девојки на Опра Винфри ќе ги прекине операциите во сегашната форма на крајот од 2027 година.

Оттаму, покраинската влада ќе ја преземе и ќе продолжи да го управува објектот како училиште, изјави претставник на Винфри за PEOPLE.

Академијата ќе дипломира уште две класи девојки, а преостанатите ученици „ќе одат во други врвни училишта, а нивната школарина ќе биде целосно платена од Винфри до нивното дипломирање“, вели претставникот.

Во својата изјава, Винфри рече дека нејзината мисија „не завршува со еден кампус. Таа продолжува кај секое девојче чија иднина може да се трансформира преку образование“.

„Возбудена сум што ова следно поглавје ќе ни овозможи да достигнеме до уште повеќе млади жени низ Јужна Африка и да го продолжиме ветувањето што започна пред повеќе од 20 години“, продолжи таа.

Програмата за стипендии ќе започне откако ќе дипломираат студентите на академијата, според претставникот на Винфри, кој вели дека „вкупно, ќе има двојно повеќе девојки кои ќе имаат пристап до образование преку овој модел“.

„Тоа е суштината на одлуката да се премине на овој нов модел откако ќе се види успехот на студентите во изминатите 20 години“, вели претставникот.

Повеќе од 1.000 девојки дипломирале на академијата на Винфри откако се отвори во 2007 година.

По она што Винфри го нарече „разорна“ рана контроверзност со поранешен член на персоналот обвинет, а подоцна ослободен од обвинение за злоупотреба, училиштето продолжи со години да образува млади жени „од заедници во неповолна положба низ Јужна Африка“, според соопштението за медиумите што го сподели академијата.

Самата магнат инвестирала стотици милиони долари.

Според студијата цитирана во соопштението за медиумите, речиси сите дипломирани студенти што ги анкетирале рекле дека продолжиле со високо образование и „известиле дека нивното образование позитивно ги трансформирало нивните семејства“.

„Ова училиште е моето најголемо наследство“, изјави Винфри за PEOPLE во 2019 година. „Овие девојки се мојата најдлабока, најголема радост“.