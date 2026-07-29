Русија го обвини основачот на Телеграм за тероризам

Русија во средата го обвини коосновачот и извршен директор на Телеграм, Павел Дуров, за олеснување на терористички активности и го стави критичарот на Кремљ, роден во Советскиот Сојуз, на меѓународна листа на барани лица.

Федералната служба за безбедност (ФСБ) ја обвини платформата за пораки на Дуров за поддршка на украинските разузнавачки служби. Агенцијата тврди дека чет-бот на Телеграм со име „Даивинчик/Лев – познаници, комуникација и нови пријатели“ бил користен за регрутирање на Руси „во саботажа и терористички активности преку измама и психолошка манипулација“.

ФСБ, исто така, го обвини Телеграм дека не отстранил бројни канали, разговори и ботови за кои тврди дека биле користени од украинските разузнавачки агенции и терористички и екстремистички организации за координирање на саботажи, терористички напади, масовни убиства и сајбер измами во Русија.

Властите го обвинија Дуров за олеснување на терористички активности според член 205.1, дел 1.1 од Кривичниот законик на Русија.

Москва ја започна својата истрага против Дуров во февруари, што го натера основачот на технологијата да го обвини Кремљ за притисок: „Русија го ограничува пристапот до Телеграм во обид да ги принуди своите граѓани да се префрлат на апликација контролирана од државата, изградена за надзор и политичка цензура“, напиша тој во тоа време.

Политиките на Дуров за минимална модерација на Телеграм, исто така, го доведоа во конфликт со европските власти. Во август 2024 година, тој беше уапсен на француски аеродром и му беше забрането да ја напушти Франција додека беше под истрага по шест обвиненија поврзани со наводна криминална активност на платформата. Француските власти ги ублажија тие ограничувања за патување во 2025 година. Дуров негираше какво било кривично дело.