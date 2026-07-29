Руска новинарка осудена на 12 години затвор под обвинение за предавство на државата

Руската новинарка Дарја Шипачева (35) е осудена во Москва на 12 години затвор во казнено-поправна колонија и парична казна од 300.000 рубљи поради наводно предавство на државата.

Како што пренесе порталот „Медиазона“, пресудата ја изрече судијата на Московскиот градски суд, Сергеј Подопригоров. Обвинителството за Шипачева побара токму толкава казна, а одбраната побара од судот да го земе предвид нејзиното признавање на вината и соработката за време на истрагата. Судењето траеше само еден час и половина.

Не е познато за што точно е обвинета новинарката, бидејќи постапката се водеше зад затворени врати. Судијата наложи и одземање на 1.558.000 рубљи (околу 17.000 евра) од Шипачева, што е вообичаена практика во кривичните предмети кои се однесуваат на финансирање криминални активности.

Нејзина пријателка во разговор за „Медиазона“ спомена една парична трансакција, но рекла дека не знае „дали тоа било уплата за армијата на Украина“.

Шипачева беше уапсена на 23 април 2025 година во нејзиниот стан во Москва.

„Таа ноќ ми напиша дека некој се обидува да ѝ ја обие вратата“, раскажа нејзината пријателка за „Медиазона“.

Пријателите од соседите дознале дека во станот на Шипачева упаднала група припадници на руската специјална полиција, по што се изгубил секој контакт со неа.

Според зборовите на пријателката, Шипачева потоа била префрлена во Ростов на Дон, каде што судот ѝ одредил притвор. Соговорничката на „Медиазона“ наведе дека новинарката, откако ѝ било подигнато обвинението, склучила спогодба. Во писмата што ги испраќала од притворот не изнесувала детали за случајот.

Дарја Шипачева се занимаваше со научно и медицинско новинарство. Соработуваше со бројни медиуми, меѓу кои се РБК, Lenta.ru, Такие Дела, Форбс, Вондерзајн и Римајндер.