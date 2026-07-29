Обид за атентат. Директор на компанија за дронови застрелан во Русија

29/07/2026 13:30

Директорот на руска компанија за развој на дронови денес беше хоспитализиран во Тула по вооружен напад кој се третира како обид за атентат. Андреј Черезов, раководителот на компанијата, беше нападнат во градот кој се наоѓа на 190 километри јужно од Москва, објавија руските медиуми.

Детали за нападот
Рускиот портал за криминалистички вести „Маш“ објави дека непознат напаѓач го пречекал Черезов на скалите од зградата. Тој испукал три куршуми кон директорот.

Напаѓачот избегал, а полицијата започнала потрага по него. Официјални информации за здравствената состојба на Черезов сè уште не се објавени.

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