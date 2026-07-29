Рускиот „Амазон“ бара финансиска помош од државата по нападите на украинските дронови

Рускиот „Амазон“ – компанијата „Вајлдберис“ апелираше до руските власти за поддршка по нападите на украински дронови врз нејзините логистички центри, кои ги погодија магацините на компанијата во 10 градови и резултираа со губење на стока во вредност од стотици милијарди рубли. Ројтерс известува, повикувајќи се на извори запознаени со ситуацијата, дека сопственичката на „Вајлдберис“, Татјана Ким, најбогатата жена во Русија, чија нето вредност се проценува од „Форбс“ на 8,1 милијарда долари, побарала владина помош. Според изворите на агенцијата, Ким разговара за помош за продавачите, како и за даночни олеснувања што би му помогнале на „Вајлдберис“ да ги исплати погодените бизниси.

„Вајлдберис“ е во тешка ситуација, а самата компанија може да бара владина помош за да продолжи со работењето, изјави за Ројтерс висок извор во секторот за е-трговија. Според изворите на агенцијата, државните банки, вклучувајќи ја и ВТБ, која претходно објави сојуз со „Вајлдберис“, би можеле да играат клучна улога во спасувањето на компанијата. Банката има намера да стекне 5% од средствата на групацијата „Вајлдберис и Рус“, вклучувајќи ја и ВБ банка.

Од 18 јули, украинските вооружени сили нападнаа најмалку десетина логистички центри на „Вајлдберис“, вклучувајќи магацини во Електростаљ, Котовск, Коледино, Краснодар, Невиномиск, Воронеж, Санкт Петербург, Екатеринбург, Рјазан и Симферопол. Само во магацините во Московскиот и Тамбовскиот регион, кои беа првите погодени, изгорена е стока во вредност од 150-230 милијарди рубли (околу 2 милијарди долари). Оваа сума е споредлива со годишната добивка на „Вајлдберис“, која изнесуваше 175 милијарди рубли минатата година. Долгот на компанијата до крајот на 2025 година ќе достигне 850 милијарди рубли (10,6 милијарди долари).

Украинските сили нападнаа голема рафинерија за нафта и логистички центар во Рјазан, на околу 360 километри од украинската граница, изјави претседателот Володимир Зеленски на 29 јули. Генералштабот на Украина одделно го потврди нападот врз рафинеријата за нафта Рјазан, велејќи дека предизвикал пожар на земјиштето на објектот.

Во сопственост на „Роснефт“, рафинеријата за нафта Рјазан произведува над 17,1 милиони тони нафта годишно и сочинува околу 5% од вкупното преработувачко производство на Русија.

Зеленски не го идентификуваше логистичкиот центар, иако локалните жители и каналите за следење претходно објавија дека објектот бил магацин на „Вајлдберис“.