Тројца загинаа во експлозија во трговски центар по земјотресот во Јапонија, видете го гестот на претседателот на компанијата

Претседателот на јапонската компанија „Еон“ Акио Јошида јавно се извини откако во експлозија во еден од трговските центри на компанијата во префектурата Кумамото загинаа тројца вработени, додека неколку други сè уште се водат како исчезнати.

Експлозијата се случи во вторник, околу 50 минути откако силен земјотрес со јачина од 7,1 степени ја погоди областа Кумамото. Во времето на земјотресот, вработените успеаја да евакуираат околу 3.000 клиенти од објектот, но подоцна се дозна дека неколку вработени не ја напуштиле зградата или се вратиле внатре од причини кои сè уште се непознати.

На прес-конференција, Јошида рече дека компанијата „го сфаќа овој инцидент многу сериозно“ и изрази длабоко жалење за трагедијата.

„Ќе направиме сè што е во наша моќ да им помогнеме на спасувачките екипи и да ја утврдиме причината за несреќата. Длабоко се извинуваме за овој исход“, рече Јошида.

Според него, многу е веројатно дека експлозијата е предизвикана од гас, но нагласи дека противпожарната служба сè уште не донела конечен заклучок и дека истрагата сè уште е во тек.

Јошида нагласи дека компанијата не евидентирала сличен инцидент предизвикан од гас, дури ни за време на разорниот земјотрес на Големиот Исток во Јапонија во 2011 година.

„Не очекувавме целосно дека може да се случи таква експлозија. Ги споделуваме сите информации со надлежните органи за да утврдиме што се случило што е можно поскоро“, рече тој.

Тој додаде дека трговските центри „Еон“ со години служат како привремени засолништа и логистички центри за време на природни катастрофи и дека компанијата веднаш започнала детални безбедносни проверки на сите свои објекти.

Јошида објасни дека на почетокот се верувало дека сите клиенти и вработени биле успешно евакуирани, бидејќи експлозијата се случила речиси еден час по земјотресот. Сепак, последователната проверка открила дека неколку луѓе сè уште се во објектот, вклучително и едно повредено лице пронајдено во тоалетот.

Трговскиот центар, најголемиот во префектурата Кумамото, повторно беше отворен минатиот месец по обемни реновирања по разорниот земјотрес во 2016 година. Реконструкцијата вклучуваше дополнителни сеизмички засилувања и подобрени безбедносни системи, а објектот беше претставен како пример за отпорност кон идните природни катастрофи.