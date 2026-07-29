САД и Франција ги бирале целите во Русија за украинските напади со долг дострел

Серијата напади со долг дострел на Украина на руска територија, кои првично погодија неколку десетици големи рафинерии за нафта, а потоа и магацини на „Вајлдберис“, беа овозможени со помош на разузнавањето на САД и Франција.

Според „Фајненшел тајмс“, повикувајќи се на претставници запознаени со ситуацијата, американските и француските разузнавачки служби им помогнаа на украинските вооружени сили во изборот на цели, проценката на локацијата на системите за воздушна одбрана и пронаоѓањето рути што ќе им овозможат на дроновите да стигнат до цели длабоко на руска територија.

Според украинските претставници, американските и француските разузнавачки служби го подобрија процесот на избор на цели, помагајќи им на украинските единици „да разберат каде да нападнат“. „Ние размислуваме за Русија како за систем. Разбирањето на овој систем ни овозможува да идентификуваме критични области каде што ефектот ќе биде многу позначаен“, изјави поранешниот украински министер за одбрана Андриј Загородња за ФТ. Според него, американските и француските разузнавачки служби ја подобрија својата способност да идентификуваат приоритетни цели. Доколку погодувањето на примарната цел стане невозможно поради контрамерки за воздушна одбрана или технички проблеми, операторите се префрлаат на резервни цели.

Во јули, нападите започнаа не само врз руската енергетска инфраструктура, туку и врз магацините на рускиот „Амазон“ – „Вајлдберис“. Во текот на недела и пол, украинските вооружени сили нападнаа осум магацини со вкупна површина од приближно 860.000 квадратни метри. Ова претставува приближно 15,4% од вкупниот простор на пазарот, според проценките на „Верстка“. Магацинот „Вајлдберис“ во Електростал, во близина на Москва, претрпе најголема штета. По нападот од 18 јули, уништени се приближно 250.000 квадратни метри.

Според „Фајненшел тајмс“, Украина, исто така, ги прилагодила своите тактики за напади со долг дострел врз нафтената инфраструктура: наместо масовни напади врз рафинерии и резервоари за складирање, украинските вооружени сили се фокусираат на уништување на критични компоненти. Експертите на ЦИА идентификуваа одредени делови од опремата што беа исклучително тешки за замена или поправка, објави „Њујорк тајмс“. ЦИА, исто така, им помага на Украинците во нападите со поморски беспилотни летала и камиказе дронови врз танкери во Црното Море, Средоземното Море и други мориња.

Пред нападите, екипажите на дроновите се консултираат со инженери и експерти од индустријата. Тие ги идентификуваат компонентите на опремата што се критични за работењето на објектите и најтешки за замена. Еден елемент од новата тактика се повторени удари врз истите критични компоненти. Украинските планери, исто така, создадоа детална мапа на руската енергетска инфраструктура, што им овозможува да идентификуваат објекти чии штети би можеле да доведат до големи прекини во системот.

Како резултат на нападите со беспилотни летала, рафинирањето престана во рафинеријата за нафта Тјумен на 28 јули, во рафинеријата за нафта „Гаспромнефтехим Салават“ на 14 јули, во рафинеријата за нафта „Сизран“ на „Роснефт“ на 12 јули, во рафинеријата за нафта Саратов на 8 јули, во рафинеријата за нафта Омск на 6 јули и во „Нижегороднефтеоргсинтез“ на „Лукоил“ на 2 јули. Според проценките на „Енерџи интелиџенс“, обемот на рафинирање на нафта во Русија падна на 3,58 милиони барели дневно во јули, што може да биде најниското ниво од најмалку 2002 година.