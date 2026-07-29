Владимир Путин дојде на власт со Русија благодарение на божествена интервенција, изјави министерот за надворешни работи Сергеј Лавров. „Фактот дека Борис Николаевич Елцин, искрено кажано, пронајде храброст рано да ја предаде власта и фактот дека ја предаде власта на единствената личност во тоа време која можеше да ја зачува Русија – тоа е историски пресврт на настаните што означува дека Русија, на крајот на краиштата, е ‘обележана’ од Бога“, рече министерот за надворешни работи. Според Лавров, во времето на доаѓањето на Путин, „сè во земјата беше на работ“: „И кога работите ќе станат тешки, добиваме помош од горе“.

Порано, филмскиот режисер и пропагандист Никита Михалков објави дека пред повеќе од 20 години, Путин му кажал за својот божествено избран статус. „Разговаравме, и тој ми рече: ‘Замисли кој бев и кој станав. Дали Бог навистина го направи ова за да можам да го завршам она што другите немаа време да го завршат?’“ Михалков ги прераскажа деталите од разговорот.

Патријархот Кирил, исто така, во 2025 година изјави дека Русите треба да му се заблагодарат на Бога за Путин и за „просперитетните времиња“. Самиот Путин рече дека никогаш не се сомневал зошто станал претседател, ниту пак се покајал за тоа. Претходно тврдеше дека Русија е „директно управувана од Бога“, кој исто така ја одобрил нејзината војна со Украина.

Путин ја презеде највисоката владина функција на 31 декември 1999 година, откако претседателот Борис Елцин ја објави својата предвремена оставка и му ги предаде своите овластувања. Пред ова, Путин имаше високи позиции во безбедносните сили и владата, вклучително и како директор на ФСБ и премиер. Поради уставните измени, тој може да се кандидира за шести претседателски мандат во 2030 година и да остане на власт до 2036 година.