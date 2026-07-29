Во првите месеци од целосната инвазија на Украина, Русија се гордееше со високиот квалитет на својата пропаганда. Дури и нејзините непријатели и разни аналитичари беа принудени да признаат дека ова е еден од ретките висококвалитетни производи што ги произведуваше земјата. Четири години подоцна, нешто се расипа. Како префрлањето на економијата во воена состојба да ја претвори некогаш моќната пропагандна машина во скапана тиква.

Видеата финансирани од државата, копирани од печатот кои ги поттикнуваат мажите да потпишуваат воени договори за да „ја заштитат иднината на децата“ и „да влијаат врз судбината на земјата“, имаат само еден аргумент: месечната плата од 204.000 рубли (2.614 американски долари) за војник распореден во воената зона. Војната нуди решение за финансиските проблеми на бескорисните руски мажи кои немаат каде и немаат причина да работат.

Денешната пропаганда е речиси премногу срамна за дискусија. Едно видео вклучува клип од рускиот филм „Брат 2“ во кој херојот му кажува на преплашениот Американец дека „силата лежи во вистината“. Не дека Американецот имал избор, со сите негови мртви стражари. Низ целото видео се испреплетени клипови од жени кои делат нарциси на сомнително чисти војници кои седат на тенкови кои изгледаат како да штотуку излегле од перална за автомобили. Видеото завршува со некреативниот слоган „Придружете се на своите во SVO!“ Но, чудната симболика низ видеото е она што најмногу го паметам. Дали тие нарциси значеа нешто конкретно?

Друг пример е серија морничави илустрации од учебник по историја и грубо изменети фотографии од Втората светска војна, придружени со нарацијата на Александар Кљуквин:

„Историски, ние ги браневме нашите граници, нашиот народ и оние на кои им е потребна нашата помош. Иако нашите непријатели зборувале различни јазици и поседувале различно оружје, нивните цели отсекогаш биле исти – да ја уништат нашата земја, да ни ја одземат слободата!“

Орвеловскиот апсурд се одржува до крај. Напад е еднаков на одбрана; Напаѓањето на сосед е заштита на сопствените граници. Барем водењето војна за природни ресурси би имало логика. Но, не, Русија е во војна за „нашата слобода“. Би помислиле дека задачата на херојот е да ја брани таа слобода, а не да напаѓа некој друг за неа. Но, не според завршниот слоган – „Станете херој кој ја приближува победата!“

„Победа“ е очигледен збор за активирање, концентрација на емоции што го изгубила секое значење. За каква победа воопшто зборуваат? За кого? Со каква цел? Дали е наградена со часовник, автомобил, авиокомпанија? Русија нема пријатели за кои да се бори, само партнери кон кои Кремљ не чувствува вистинска лојалност. Она што останува е борба до горчливиот крај, приближувајќи ја победата со голем V што нема да ја видите и никогаш нема да стигне од истата причина. Таа победа е потребна само како симбол за да го оправдаат фактот дека нивниот татко умира во калта далеку.

Меѓусебната рамнодушност на клиентите, креаторите и публиката е она што веднаш се издвојува и го формира психолошкиот заплет на видеата што ги повикуваат мажите во војна. Министерството за одбрана има потреба од повеќе пропаганда за рекламирање на договорна услуга. Продуцентските компании што го добија тендерот за снимање на видеата ќе треба да пријават дека работата е завршена. Нема потреба да се обидувате да убедите некого да се бори „за татковината“. Дури и клиентот не верува во пораката.

За време на пандемијата на Ковид, Русите како да беа однапред програмирани за социјално дистанцирање. Нивниот одговор на целосната инвазија имаше чудна симетрија со тоа време. Како Германците кога нацистичките маршеви почнаа да се појавуваат на нивните улици, многу Руси ги продолжија своите животи со изненадувачки мали нарушувања. Но, упадот на Украина во регионот Курск во август 2024 година беше шок, дури и ако не влијаеше на текот на војната, па дури и се врати како бумеранг.

Иако Украина оттогаш го изгуби своето упориште на руска почва, нејзината кампања за напади во далечина се засилуваше. Прецизните напади врз руските енергетски и логистички капацитети неизбежно носат растечки трошоци. Одеднаш, смртта со беспилотни летала е пред вратите на Русите, без оглед на возраста, полот или занимањето.

Според овој нов поредок, воинствената пропаганда се одвојува од сите оние на кои некогаш директно се однесуваше. Советската пропаганда беше глупава и отворена, но имаше непроменливо јадро на значење. Дури и сега, лесно е да се препознае како го подели светот на две половини со огледални разбирања за доброто и злото. Колку и да се покажаа лажни наводните вредности на СССР, тие барем беа предвидливи.

Сега е невозможно да се користат, сериозно и без резерви, сите тие концепти што руската пропаганда продолжува да ги спојува од инерција. Целосната технологизација на војната и нејзината трансформација во спектакл дури и за нејзините учесници и жртви, го помести значењето надвор од заградите. Она што останува е голема сума пари што може да се добие во отсуство на други разбирливи форми на вработување. И дури и тоа ако војникот има среќа и државата не го измами него и неговото семејство – што, од очигледни причини, е склона да го прави.

Кон крајот на јули 2024 година, легендарниот ноќен клуб Пропаганда во московскиот округ Китај-Город се затвори. Во текот на своите 27 години работење, тој го постави стандардот за светски познатата клупска култура во Москва. Неговите основачи се збогуваа со генерации навивачи суво и избегнувачки, велејќи дека „дојде времето“ и дека „проектот се исцрпил“.

Го споменувам овој тажен пресврт на настаните затоа што е чудно симболичен за распаѓањето на руската пропаганда. Редовните граѓани кои ја оплакуваа својата сакана „Пропка“ напишаа на интернет како таа сега постои само „во главите на луѓето“. Можеби не размислувале за паралелата со руската пропаганда за војна, но нејзината моќ сега постои само во имагинацијата на луѓето, а не на нивните екрани.

Нема посебна потреба да биде поинаку. Државата бара овие видеа да се снимаат само затоа што е навикната да прави што сака. Гледајќи ги мизерните примероци што произлегуваат од тоа, гледачот не се смее само затоа што исходот за него ќе биде тажен во секој случај: Кремљ воопшто не треба да пумпа никаква пропаганда за да ги испрати своите граѓани на колење. Пропагандата ќе биде потребна само за да ги задуши криците на војниците ставени во подрум затоа што одбиле да му го предадат на својот командант она што тој решил да им го земе. ( Московско време)