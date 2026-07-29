Алармантно предупредување од Брисел: „Наскоро би можела да гори цела Европа“

Големите шумски пожари што беснеат во Шпанија, Франција и Португалија со денови би можеле да бидат само почеток на исклучително тешка сезона за гаснење пожари.

Европскиот координативен центар за реагирање во вонредни ситуации (ЕРЦЦ) предупредува дека ризикот од нови пожари би можел нагло да се зголеми во Грција, Италија и делови од Централна Европа во наредните денови. Експертите проценуваат дека 2026 година би можела да стане најтешката сезона за гаснење пожари во европската историја.

ЕРЦЦ предупреди дека речиси цела Европа би можела да се соочи со големи пожари до почетокот на август доколку моменталните пожари во Шпанија и Португалија не бидат ставени под контрола дотогаш, пишува Скај њуз.

„Цела Европа ќе гори“

Раководителот на центарот, Марија Зубер, изјави дека покрај пожарите што веќе беснеат во Франција и Шпанија, се зголемува и ризикот од нови големи пожари во Грција, Италија и делови од Централна Европа. Таа додаде дека ситуацијата во Франција ќе остане многу тешка.

Според неа, доколку пожарите што моментално горат во Португалија и Шпанија не се изгаснат до почетокот на август, „цела Европа ќе гори“. Зубер предупреди во оперативниот центар на ЕРЦЦ во Брисел дека 2026 година би можела да стане најлошата година за шумски пожари во Европа откако започнаа евиденциите, надминувајќи го претходниот рекорд поставен минатата година.

Таа објасни дека обилните дождови во текот на зимата и пролетта поттикнале раст на бујна вегетација, која се претворила во лесно запаливо гориво поради летната жештина.

Властите во западна Шпанија наредија евакуација на населението откако заканата од голем шумски пожар беше подигната на повисоко ниво. Пожарот што избувна во градот Фермосел, во покраината Замора, која се граничи со Португалија, беше прогласен за инцидент од второ ниво, соопшти шпанската Цивилна гарда.

Се евакуираат неколку населби во областа, вклучувајќи и дом за стари лица. Цивилната гарда објави снимки од густ црн чад што се извишува над областа и автобуси што ги евакуираат постарите жители од опасната зона.

Во исто време, властите ги укинаа наредбите за евакуација за илјадници жители погодени од друг, многу поголем пожар во централна Шпанија, во близина на Мадрид, откако пожарот таму беше ставен под контрола.

Ужасни сцени во Франција

Франција веќе ја регистрираше најголемата површина на изгорена површина во својата историја оваа година. Министерот за еколошка транзиција објави дека повеќе од 115.000 хектари изгореле во 2026 година. Низ цела Европска унија, досега изгореле повеќе од 254.000 хектари.

Научниците предупредуваат дека климатските промени го зголемуваат ризикот од големи пожари со тоа што носат потопли и посуви лета, особено во Медитеранот. Тие исто така истакнуваат дека човечкиот фактор останува клучен – според податоците на ЕУ, повеќе од 90 проценти од пожарите се предизвикани од луѓе, или намерно или поради невнимание.

Сезоната на пожари во Европа станува сè потопла и подолга, бидејќи загадувањето со јаглерод го загрева континентот двапати побрзо од глобалниот просек. Повторените топлотни бранови оваа година ја исушија вегетацијата и ги претворија шумите и грмушките во буре, алармирајќи ги претставниците на ЕУ, кои рекоа дека пожарите може сè уште да горат во ноември.

Во југозападна Франција, пожарот западно од Бордо сега е под контрола, но пожарникарите сè уште се борат со неколку нови жаришта во областа. Властите им дозволија на околу 60.000 евакуирани жители да се вратат, но пожарот уништи 240 домови, а полицијата уапси 26 лица откако избувна.

Температурите влошени од климатската криза достигнаа 38 степени Целзиусови во среда во Бордо во Франција, каде што пожарникарите спречија огромен пожар во блиските борови шуми да стигне до предградијата, и 37 степени Целзиусови во Мадрид, западно од кој најголемиот пожар во Шпанија досега е „технички стабилизиран“, според министерот за внатрешни работи, Фернандо Гранде-Марласка.

Десетици екипи на терен успеаја да го локализираат пожарот во Мадрид преку ноќ, соопштија службите за итни случаи за регионот во среда наутро, но посебен пожар во близина на Валенсија, каде што температурите ќе достигнат пониски 32 степени Целзиусови, сè уште е надвор од контрола.

Хозе Фернандез, 74-годишен пензионер, изјави за АФП дека „нема пари, нема документи, нема дом“ откако се вратил на остатоците од она што некогаш му била куќа во Пелајос де ла Преса, во околината на Мадрид. „Ова место е сведено на целосна пропаст“.

Урсула фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија, им се заблагодари на пожарникарите за нивната „храброст и посветеност“ во среда.

„Додека пожарите во Франција и Шпанија продолжуваат да пустошат, европската солидарност не познава граници“, рече таа во објава на социјалните мрежи. „Романија и Грција одлучија да ги прошират своите мисии, продолжувајќи ја својата поддршка на погодените региони. А од сабота, Полска ќе се придружи на борбата“.

Во меѓувреме, нови проблеми избувнаа во Турција, каде што голем пожар во близина на популарна туристичка област на југозападниот дел од земјата привремено затвори еден главен пат.

Пожарот избувна на обработливо земјиште во покраината Мугла, а потоа се прошири на блиската шума, затворајќи го патот што ги поврзува Фетие и Анталија.

Регионалните власти соопштија дека на местото на настанот се испратени пет противпожарни авиони, 11 хеликоптери, 40 противпожарни возила и стотици работници за итни случаи за да се обидат да го стават пожарот под контрола.

Тројца пожарникари загинаа во Грција

Тројца пожарникари загинаа во Грција борејќи се со големи пожари што беснеат низ целата земја во последните денови. Последната жртва загина додека се бореше со пожар на полуостровот Пелопонез, потврди портпаролот на грчката противпожарна служба.

Претходно, двајца пожарникари, на возраст од 23 и 27 години, загинаа на Крит. Тие беа заробени меѓу два пожарни фронта во близина на селото Крија Вриси додека се движеа кон пожарот. Противпожарната служба соопшти дека двајцата биле пронајдени во несвест покрај нивното противпожарно возило.

На Крит, властите ги евакуираа туристите од градот Агиа Галини попладнето, бидејќи пожарот се приближуваше кон крајбрежниот град каде што се наоѓаат многу хотели на падина над мало пристаниште.

Порано оваа година, документ за политика од Европската комисија утврди како земјите би можеле подобро да спречат и да се опорават од пожарите за кои се очекува да станат поголеми и поштетни низ целиот континент. Во него се промовираа мерки како што се пообемно пасење, обновување на мочуриштата, реките и поплавните рамнини, подобри податоци за шумските пожари и подигање на јавната свест за ризичното однесување и безбедна евакуација.

Научниците велат дека жешкото лето во Западна Европа било смртоносно, скапо и влошено од загадувањето со фосилни горива. Брзите анализи покажаа дека топлотниот бран во јуни би бил „практично невозможен“ во свет без климатски пад, додека неодамнешното ниво на сувост на почвата во Западна Европа – двигател на поголеми пожари – беше пет пати поверојатно. Се проценува дека топлотните бранови одзеле најмалку 10.000 животи и ги чинеле земјоделците со жито 2 милијарди евра во изгубени посеви. (Според агенциите)