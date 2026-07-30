Украински „Ф-16“ се урна за време на борбена мисија, пилотот се катапултираше

30/07/2026 14:52
Украински „Ф-16“

 

Воздухопловните сили на Украина изгубија контакт со борбен авион „Ф-16“ за време на борбена мисија на 29 јули откако авионот доживеал вонредна состојба во лет, потврди украинската војска.

„Пилотот моментално е безбеден. Тој беше успешно евакуиран и однесен во медицинска установа за преглед и дијагностички тестови“, се вели во соопштението на Воздухопловните сили.

Според војската, пилотот извршувал мисија за пресретнување на руски воздушни цели во еден сектор од фронтот кога вонредна состојба во лет го принудила пилотот да се катапултира.

Експерти и службеници за спроведување на законот работат на местото на несреќата, додека властите не пријавија цивилни жртви или штети на земја.

Причината за инцидентот е сè уште под истрага, додека специјалистите работат на утврдување што довело до губење на авионот.

„Ф-16“ се користат и во офанзивни и во одбранбени операции. Авионите се користат за пресретнување на руски ракети и дронови за време на воздушни напади врз Украина. Тие исто така можат да бидат распоредени за лансирање ракети кон руски позиции по должината на фронтовската линија.

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