(Видео) Мигранти ја преплавија шпанската граница, ја потиснаа и полицијата
Мигрантите ја преплавија границата на шпанската северноафриканска енклава Сеута, потиснувајќи ја полицијата откако допливаа од мароканската страна, соопшти шпанската Цивилна гарда.
Портпаролот на Цивилната гарда рече дека мигрантите „масовно влегуваат од морето“ преку оградата и граничниот премин Тарахал, но не можеше да даде никакви проценки. Државниот радиодифузер TVE објави дека помеѓу 2.000 и 3.000 млади луѓе ја преминале, додека шпанската државна новинска агенција EFE објави дека стотици млади луѓе можеле да се видат како се искачуваат преку безбедносната ограда, која во тој момент не била под полициски надзор, и влегуваат во Сеута.
Во исто време, членовите на мароканските помошни безбедносни сили, задолжени за обезбедување на областа, се повлекоа додека младите минуваа. Ројтерс не можеше веднаш да ги потврди извештаите.
Spain’s North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.
Ceuta’s leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt
— Clash Report (@clashreport) July 30, 2026
Сеута, заедно со Мелиља – уште еден шпански автономен град лоциран во Северна Африка – ја формира единствената копнена граница на Европската Унија со Африка. И двата града повремено се соочуваат со бранови мигранти кои се обидуваат да стигнат до Европа.
Снимките покажуваат како некои од мигрантите извикуваат „Да живее Шпанија“ додека влегуваат на територијата, многу од нив преминувајќи од мароканската страна користејќи гуми и други пловни направи уреди.
Активистот за права на мигрантите Закарија Зароки рече дека преминувањето во четврток било слично на она во мај 2021 година, кога околу 10.000 марокански и подсахарски млади влегоа во енклавите за неколку дена. „Ситуацијата е сè уште надвор од контрола во моментов“, рече Зароки, додавајќи дека луѓето сè уште се собираат во мароканскиот град Фнидек во обид да преминат во Сеута.
Порано овој месец, Врховниот суд на Шпанија пресуди дека мигрантите пресретнати на море додека се обидуваат да стигнат до Сеута или Мелиља не можат веднаш да бидат вратени во Мароко според брзата постапка што се применува на енклавите. „Тоа беше бавен процес откако Врховниот суд донесе одлука, но денес беше експлозија“, изјави портпарол на Цивилната гарда за Ројтерс.
BREAKING:
🇪🇸 An “absolute migratory emergency” has been declared in Spain’s enclave of Ceuta after a massive surge of illegal migrants.
Hundreds of Moroccan and Algerian migrants who flooded the Spanish enclave yesterday breached the border fence today without control.
In… pic.twitter.com/nrfH8YywlE
— Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026
Претходно во четврток, градоначалникот и претседател на Сеута, Хуан Хесус Вивас, ја повика националната влада да прогласи вонредна состојба поради масовните пристигнувања. Регионалната влада на Сеута побара од Мадрид да ја распореди армијата за да ја гарантира безбедноста и да ја затвори границата со Мароко, во објава на мрежата X.
No es una crisis migratoria en Ceuta, es una declaración de guerra de Marruecos. pic.twitter.com/FaqS2z0u6E
— David Santos (@davidsantosvlog) July 30, 2026
Министерството за внатрешни работи соопшти дека тесно соработува со Мароко за справување со порастот на нелегалните пристигнувања, обвинувајќи ги мрежите за шверц на луѓе дека ја искористуваат одлуката на Врховниот суд за да поттикнат недокументирана миграција.
Мароканското Министерство за внатрешни работи не одговори веднаш на барањето за коментар. Масовното преминување се совпадна со пристигнувањето на повеќе од 1.500 мигранти кои впливаа во градот во изминатата недела, според регионалните власти.