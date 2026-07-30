(Видео) Мигранти ја преплавија шпанската граница, ја потиснаа и полицијата

30/07/2026 17:25

Мигрантите ја преплавија границата на шпанската северноафриканска енклава Сеута, потиснувајќи ја полицијата откако допливаа од мароканската страна, соопшти шпанската Цивилна гарда.

Портпаролот на Цивилната гарда рече дека мигрантите „масовно влегуваат од морето“ преку оградата и граничниот премин Тарахал, но не можеше да даде никакви проценки. Државниот радиодифузер TVE објави дека помеѓу 2.000 и 3.000 млади луѓе ја преминале, додека шпанската државна новинска агенција EFE објави дека стотици млади луѓе можеле да се видат како се искачуваат преку безбедносната ограда, која во тој момент не била под полициски надзор, и влегуваат во Сеута.

Во исто време, членовите на мароканските помошни безбедносни сили, задолжени за обезбедување на областа, се повлекоа додека младите минуваа. Ројтерс не можеше веднаш да ги потврди извештаите.

Сеута, заедно со Мелиља – уште еден шпански автономен град лоциран во Северна Африка – ја формира единствената копнена граница на Европската Унија со Африка. И двата града повремено се соочуваат со бранови мигранти кои се обидуваат да стигнат до Европа.

Снимките покажуваат како некои од мигрантите извикуваат „Да живее Шпанија“ додека влегуваат на територијата, многу од нив преминувајќи од мароканската страна користејќи гуми и други пловни направи уреди.

Активистот за права на мигрантите Закарија Зароки рече дека преминувањето во четврток било слично на она во мај 2021 година, кога околу 10.000 марокански и подсахарски млади влегоа во енклавите за неколку дена. „Ситуацијата е сè уште надвор од контрола во моментов“, рече Зароки, додавајќи дека луѓето сè уште се собираат во мароканскиот град Фнидек во обид да преминат во Сеута.

Порано овој месец, Врховниот суд на Шпанија пресуди дека мигрантите пресретнати на море додека се обидуваат да стигнат до Сеута или Мелиља не можат веднаш да бидат вратени во Мароко според брзата постапка што се применува на енклавите. „Тоа беше бавен процес откако Врховниот суд донесе одлука, но денес беше експлозија“, изјави портпарол на Цивилната гарда за Ројтерс.

Претходно во четврток, градоначалникот и претседател на Сеута, Хуан Хесус Вивас, ја повика националната влада да прогласи вонредна состојба поради масовните пристигнувања. Регионалната влада на Сеута побара од Мадрид да ја распореди армијата за да ја гарантира безбедноста и да ја затвори границата со Мароко, во објава на мрежата X.

Министерството за внатрешни работи соопшти дека тесно соработува со Мароко за справување со порастот на нелегалните пристигнувања, обвинувајќи ги мрежите за шверц на луѓе дека ја искористуваат одлуката на Врховниот суд за да поттикнат недокументирана миграција.

Мароканското Министерство за внатрешни работи не одговори веднаш на барањето за коментар. Масовното преминување се совпадна со пристигнувањето на повеќе од 1.500 мигранти кои впливаа во градот во изминатата недела, според регионалните власти.

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