Итен состанок во Белата куќа: Саудискиот министер го предупреди Трамп за планот на Нетанјаху за Иран

По заедничките воени напади на САД и Саудиска Арабија против проиранските милиции во Ирак, саудискиот министер за одбрана, принцот Халид бин Салман, одржа итен состанок со американскиот претседател Доналд Трамп во Вашингтон.

Како што пишува американскиот „Аксиос“, повикувајќи се на добро информирани извори, состанокот со Трамп последователно беше додаден во распоредот на саудискиот министер. На ова му претходеше разговор со американскиот потпретседател Џ.Д. Венс, на кого бин Салман му ја пренесе пораката дека Саудиска Арабија, и покрај неодамнешните напади, се залага за деескалација на конфликтот со Иран.

Главната цел на посетата беше да се пренесе пораката на саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман (MBS) за војната со Иран и целокупната безбедносна состојба на Блискиот Исток.

Саудиска Арабија останува еден од најважните американски сојузници во регионот. И покрај повремените тензии во последните пет месеци, Ријад во неколку наврати успеа директно да влијае на политиката на Трамп кон Иран.

Принцот Халид, полубрат и близок доверлив човек на Мохамед бин Салман, првично требаше да го посети Вашингтон минатата недела, но патувањето беше одложено токму поради воената операција во Ирак.

Централната команда на САД (CENTCOM) и саудиската војска извршија заеднички воздушни напади против проиранските милиции во Ирак. Одговор на повеќе од 30 напади со беспилотни летала нарачани од Корпусот на иранската револуционерна гарда (IRGC) во изминатите 72 часа, насочени кон цели во Саудиска Арабија. Саудиското Министерство за одбрана го потврди учеството, нагласувајќи дека нападите врз нивната енергетска и цивилна инфраструктура ја преминале „црвената линија“.

Извор запознаен со содржината на состаноците рече дека принцот Халид му нагласил на потпретседателот Венс дека најновите напади во Ирак не значат дека Ријад е за поширока војна.

„Принцот-крунисувач сакал да каже дека нападите во Ирак не значат дека Саудиска Арабија е за ескалација, туку дека е подготвена да се брани кога е потребно“, изјавил изворот за Axios.

Интересно е што саудискиот министер ја посети Белата куќа само еден ден по средбата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху со Трамп. Израелските власти потврдија дека Нетанјаху разговарал за Саудиска Арабија во контекст на „регионалните предизвици“.

Саудиската страна, сепак, пренесе поинаков став во однос на американскиот самит:

Став за Израел и Иран: Принцот Халид наводно го предупредил Ванс дека Нетанјаху го турка регионот кон ескалација со Иран, додека Саудиска Арабија ја гледа деескалацијата како многу поплоден и побезбеден пат.

Ситуацијата доаѓа две недели откако Трамп го поддржа Мохамед бин Салман за необична воена акција против проиранските Хути во Јемен. Хутите одговорија со закана со поморска блокада на саудиските пристаништа и напади врз бродови во Црвеното Море.

Извори тврдат дека силниот одговор во Ирак имал друга цел, да испрати јасна порака до Хутите во Јемен и да ги одврати од слични напади на територијата на Кралството.

Сепак, принцот Халид им нагласил на американската администрација дека Саудиска Арабија во моментов може сама да ја контролира ситуацијата со Хутите и дека во оваа фаза не им е потребна директна американска воена вмешаност, особено затоа што Ријад паралелно води преговори и со оваа група.