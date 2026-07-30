Мислел дека е шега, но станал платен убиец: Норвежанец дошол во Англија за да ликвидира лице за 25.000 евра

Деветнаесетгодишниот Норвежанец Јоханес Конгснес Натланд е прогласен за виновен за патување во Велика Британија со цел да изврши убиство по договор. Тој бил ангажиран од шведската криминална мрежа Фокстрот, а му биле ветени 25.000 евра за ликвидација на непознато лице.

По судењето и размислувањата што траеле нешто повеќе од 17 часа, поротата во лондонскиот Олд Бејли го прогласи Натланд за виновен за заговор за убиство.

Тинејџерот од Ставангер, кој дотогаш работел со скратено работно време во пицерија, ќе биде во притвор чекајќи ја пресудата закажана за октомври.

Натланд му рекол на судот дека првично се согласил на планот за убиство само за да добие пари за дрога, наивно верувајќи дека целата приказна е шега. Кога ја сфатил сериозноста на ситуацијата и дека е во проблеми со озлогласената мрежа Фокстрот, тврди дека планирал да „си пука во ногата“ за да избегне да го изврши атентатот.

„Не бев меѓународен убиец. Мислев дека луѓето имаат таков впечаток и очекуваат да бидам тој човек. Знаев дека не сум“, се бранеше Натланд, додавајќи дека неговите претходни изјави биле само фалење и дека бил тајно преплашен.

Сепак, доказите кажуваа поинаку. Метрополитенската полиција откри преписка што докажа дека бил целосно свесен за својата мисија.

„Одам на луда мисија. Ќе биде малку кул да убијам некого. Ако не ме фатат, мора да славиме“, напиша тој во порака до својата девојка.

Неговиот план беше прекинат само два дена откако пристигна во Велика Британија. Рано наутро на 18 март 2025 година, вооружена полиција изврши рација во неговата хотелска соба во Хадерсфилд.

Кога полицијата затропа на вратата, Натланд излезе насмеан, облечен само во боксерки, преправајќи се дека пука во еден од полицајците со голи раце.

За време на претресот на собата, под креветот биле пронајдени пластична кеса со полуавтоматски пиштол, револвер и 19 куршуми, како и 2.000 фунти (4.500 КМ) во готово. Тој пристигнал во хотелот во украден Нисан со лажни регистарски таблички.

Интересно е што Натланд бил запрен од Граничната полиција на аеродромот во Манчестер на пат кон Велика Британија, но му било дозволено да се врати на аеродромот и да го фати летот за дома со кауција. Наместо тоа, тој зел такси и се упатил кон Хадерсфилд за да го земе оружјето.

Судот утврдил дека младиот Норвежанец почнал да консумира дрога на 13-годишна возраст, а со подземјето воспоставил контакт во дом за запоставени деца, каде што се сретнал со член на мрежата Фокстрот.

Неговата мисија во Англија ја раководел шеф кој зборувал англиски, претставувајќи се како „Агент 47“, чиј идентитет останува непознат.

Фокстрот е шведска организирана криминална група за која се вели дека е поврзана со иранската влада. И покрај апсењата на високи членови, Фокстрот останува доминантна банда одговорна за бран насилство, масовни пукања и убиства низ Шведска.

Повеќето од клучните фигури на оваа група се во бегство. Водачот на мрежата, Рава Маџид, сè уште е на слобода и се верува дека се крие во Иран.

Поради глобалната закана што ја претставуваат, полициската потрага по членови на оваа група е проширена на целиот свет.