Во Германија регистрирани речиси 10.000 смртни случаи од жештината

Според податоците од Институтот „Роберт Кох“, оваа година во Германија се регистрирани речиси 10.000 смртни случаи поврзани со топлина. Во Обединетото Кралство објавија дека 3.000 луѓе веќе починале.

Институтот „Роберт Кох“ (РКИ) објави во својот неделен извештај дека 9.800 луѓе веќе починале во Германија оваа година поради високите температури од 19 јули, а овој број е поголем од податоците за истиот период во која било година од 2016.

Најголем број смртни случаи од топлина во последните десет години беше во 2018 година, со приближно 8.900 смртни случаи за целата година.

Според РКИ, поголемиот дел од смртните случаи поврзани со топлина во 2026 година – повеќе од 5.000 – може да се припишат на топлите денови во втората половина на јуни, кога топлотниот бран донесе температури околу 40°C во многу делови од Германија, објавува Tageschau.

РКИ проценува дека помеѓу почетокот на април и 12 јули 2026 година, имало 7.900 смртни случаи од топлина.

Во седмицата од 13 до 19 јули, што е фокусот на оваа анализа, се случиле дополнителни 1.900 смртни случаи.

Како што е наведено, екстремната топлина е особено опасна за постарите лица.

Според податоците на РКИ, топлината многу ретко директно доведува до смрт, во повеќето случаи, комбинацијата од висока температура и постоечки состојби како што се кардиоваскуларни заболувања, белодробни или бубрежни заболувања доведува до фатален исход.

Опозицијата и општествените организации во Германија бараат поголема заштита од топлината, а екстремната топлина на крајот на јуни започна дебата за подобрена заштита од високи температури.

Повиците за зголемени инвестиции, особено од опозицијата во Бундестагот, се фокусираа на обезбедување на болниците, домовите за стари лица и градинките да можат да се оладат за време на идните топлотни бранови.

Според застапниците за грижа и медицинските експерти, многу установи не се соодветно подготвени за топлотни бранови.

Федералната влада укажа на одговорноста на покраините и општините.

Речиси 3.000 смртни случаи за два месеца во Британија

Бројот на смртни случаи поврзани со топлината во Обединетото Кралство во текот на првите два месеца од овогодишните топлотни бранови беше речиси двојно поголем од вкупниот број регистрирани во текот на целата 2025 година, покажаа податоците на Агенцијата за безбедност на здравјето на Обединетото Кралство (УКХСА).

Според проценките на УКХСА, 2.877 смртни случаи поврзани со топлината се регистрирани за време на два периода на екстремна топлина во мај и јуни, објави Sky News.

Во текот на целата 2024 година, регистрирани се 1.311 вакви случаи, додека во 2025 година, бројот изнесувал 1.504.

Од вкупниот број на проценети смртни случаи, околу 753 се поврзани со мајскиот топлотен бран од 24 до 27 мај, додека дополнителни 2.124 случаи се однесуваат на периодот на голема топлина од 21 до 28 јуни.